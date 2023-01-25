Василевский – 5-й российский вратарь с 250 победами в НХЛ

Теги рейтинги Тампа-Бэй Семен Варламов Сергей Бобровский Николай Хабибулин Евгений Набоков НХЛ Андрей Василевский Хоккей

Андрей Василевский – 5-й российский вратарь с 250 победами в НХЛ.

Голкипер «Тампы» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (4:2), отразив 33 броска по своим воротам из 35. 

Василевский (250 побед в 399 играх) входит в топ-5 самых побеждающих российских вратарей в истории лиги.

Выше идут Евгений Набоков (353 в 697), Сергей Бобровский («Флорида», продолжает карьеру, 348 в 622), Николай Хабибулин (333 в 799) и Семен Варламов («Айлендерс», продолжает карьеру, 269 в 574). 

Василевский одержал 250 побед в НХЛ в 399 матчах – 2-й результат в истории. Быстрее был лишь Драйден (381)

5 комментариев

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Zomourning33
Ответ curdboy
ну, если Вася столько же игр проведёт, то возможность будет)
Вася столько же не проведет. Исключено.
Без этого сезона за 8 лет у Васи 365 матчей было. У Бродо за первые 8 сезонов было 447 матчей.
У Андрея больше 60 игр за сезон было только 2 раза в карьере. У Бродо только 75+ игр за сезон было 5 раз, а 70 и больше - 12 сезонов.
К тому же Бродо играл 22 сезона - что повторить крайне сложно.

Сейчас вратари столько не играют матчей за сезон. И остается лишь один шанс его догнать - процент побед. Пока у Васи 0,627% побед в карьере, у Бродо - 0,546%.
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curdboy
Ответ Оскар Муравьев
Бродо не догонит никто... У него игр то под 1300
ну, если Вася столько же игр проведёт, то возможность будет)
+2
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+2
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Оскар Муравьев
Ответ krupin82
Ему по силам вообще стать самым побеждающим вратарём в истории.Удачи!
Бродо не догонит никто... У него игр то под 1300
+5
0
+5
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krupin82
Ему по силам вообще стать самым побеждающим вратарём в истории.Удачи!
+9
0
+9
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Ебздрогыч
Будет первым с отрывом!
+7
-2
+5
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