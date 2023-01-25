Василевский – 5-й российский вратарь с 250 победами в НХЛ
Андрей Василевский – 5-й российский вратарь с 250 победами в НХЛ.
Голкипер «Тампы» достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (4:2), отразив 33 броска по своим воротам из 35.
Василевский (250 побед в 399 играх) входит в топ-5 самых побеждающих российских вратарей в истории лиги.
Выше идут Евгений Набоков (353 в 697), Сергей Бобровский («Флорида», продолжает карьеру, 348 в 622), Николай Хабибулин (333 в 799) и Семен Варламов («Айлендерс», продолжает карьеру, 269 в 574).
Василевский одержал 250 побед в НХЛ в 399 матчах – 2-й результат в истории. Быстрее был лишь Драйден (381)
Без этого сезона за 8 лет у Васи 365 матчей было. У Бродо за первые 8 сезонов было 447 матчей.
У Андрея больше 60 игр за сезон было только 2 раза в карьере. У Бродо только 75+ игр за сезон было 5 раз, а 70 и больше - 12 сезонов.
К тому же Бродо играл 22 сезона - что повторить крайне сложно.
Сейчас вратари столько не играют матчей за сезон. И остается лишь один шанс его догнать - процент побед. Пока у Васи 0,627% побед в карьере, у Бродо - 0,546%.