Василевский – 5-й российский вратарь с 250 победами в НХЛ

– 5-й российский вратарь с 250 победами в НХЛ.

Голкипер « » достиг юбилейной отметки в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой» (4:2), отразив 33 броска по своим воротам из 35.

Василевский (250 побед в 399 играх) входит в топ-5 самых побеждающих российских вратарей в истории лиги.

Выше идут (353 в 697), («Флорида», продолжает карьеру, 348 в 622), Николай Хабибулин (333 в 799) и («Айлендерс», продолжает карьеру, 269 в 574).

Василевский одержал 250 побед в НХЛ в 399 матчах – 2-й результат в истории. Быстрее был лишь Драйден (381)