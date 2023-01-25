Уилсон получил травму в матче с «Колорадо», Бэкстрем пропустил игру из-за болезни. Статус обоих – со дня на день

получил травму в матче с « », Никлас Бэкстрем пропустил игру из-за болезни.

Оба игрока « » могут пропустить несколько дней.

Бэкстрем (7 игр в сезоне, 0+3) не сыграл из-за болезни, не связанной с ковидом.

Уилсон (8 игр, 2+1) ушел со льда во втором периоде с травмой нижней части тела, которую получил в результате блокировки броска.

Победу в матче одержали «Эвеланш» (3:2).