Уилсон получил травму в матче с «Колорадо», Бэкстрем пропустил игру из-за болезни. Статус обоих – со дня на день
Том Уилсон получил травму в матче с «Колорадо», Никлас Бэкстрем пропустил игру из-за болезни.
Оба игрока «Вашингтона» могут пропустить несколько дней.
Бэкстрем (7 игр в сезоне, 0+3) не сыграл из-за болезни, не связанной с ковидом.
Уилсон (8 игр, 2+1) ушел со льда во втором периоде с травмой нижней части тела, которую получил в результате блокировки броска.
Победу в матче одержали «Эвеланш» (3:2).
Строум - новый Бэкстрем,