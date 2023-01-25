Уилсон получил травму в матче с «Колорадо», Бэкстрем пропустил игру из-за болезни. Статус обоих – со дня на день

Теги травмы Вашингтон Колорадо НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Том Уилсон Хоккей

Том Уилсон получил травму в матче с «Колорадо», Никлас Бэкстрем пропустил игру из-за болезни.

Оба игрока «Вашингтона» могут пропустить несколько дней. 

Бэкстрем (7 игр в сезоне, 0+3) не сыграл из-за болезни, не связанной с ковидом.

Уилсон (8 игр, 2+1) ушел со льда во втором периоде с травмой нижней части тела, которую получил в результате блокировки броска. 

Победу в матче одержали «Эвеланш» (3:2). 

5 комментариев

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Карпесов
Ответ IrbIS
как только николай не в старте - овец забивает, совпадение? Строум - новый Бэкстрем,
Забил бы Овечкин столько голов без Бэкстрема? Не уверен. © Джереми Реник
+1
-1
0
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Rialto
🤭
+2
-2
0
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Серый
Звучит страшновато
0
-1
-1
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Культура не космос
Весь сезон полсостава на нарах отдыхают,индеец тоже опять зашарил
+2
-2
0
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IrbIS
как только николай не в старте - овец забивает, совпадение?
Строум - новый Бэкстрем,
+1
-6
-5
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