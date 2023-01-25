«Питтсбург» выиграл 100 матчей в регулярках из 114 с голами Кросби и Малкина. Это 10-й такой дуэт в истории НХЛ

« » выиграл 100 матчей в регулярке из 114 с голами и .

Сегодня оба нападающих отличились в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (7:6 ОТ).

Из 114 матчей в регулярках, когда забивали оба игрока, «Пингвинс» выиграли 100.

Кросби и Малкин – 10-й такой дуэт в истории НХЛ.

Рекордом владеют Уэйн Гретцки и Яри Курри («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес», 146 побед в 182 матчах, когда забивали оба).

1. Гретцки и Курри.

2. Уэйн Гретцки и Гленн Андерсон («Эдмонтон» и «Сент-Луис», 119 побед в 143 играх).

3. Ги Лефлер и Стив Шатт (« », 117 побед в 134 играх).

4. Брайан Троттье и Майк Босси («Айлендерс», 111 побед в 144 играх).

5. Стэн Микита и Бобби Халл («Чикаго», 110 побед в 139 играх).

6. Уэйн Гретцки и Марк Мессье («Эдмонтон» и «Рейнджерс», 109 побед в 143 играх).

7. Горди Хоу и Алекс Дельвеккио («Детройт», 104 победы в 134 играх).

8. Фил Эспозито и Кен Ходж («Бостон», 102 победы в 122 играх).

9. Яри Курри и Гленн Андерсон («Эдмонтон», 102 победы в 137 играх).

10. Кросби и Малкин.

«Питтсбург» и «Флорида» выдали концерт с 13 голами: Малкин, Кросби и Летанг набрали 10 очков на троих!