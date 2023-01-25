«Питтсбург» выиграл 100 матчей в регулярках из 114 с голами Кросби и Малкина. Это 10-й такой дуэт в истории НХЛ

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«Питтсбург» выиграл 100 матчей в регулярке из 114 с голами Сидни Кросби и Евгения Малкина.

Сегодня оба нападающих отличились в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (7:6 ОТ). 

Из 114 матчей в регулярках, когда забивали оба игрока, «Пингвинс» выиграли 100. 

Кросби и Малкин – 10-й такой дуэт в истории НХЛ.

Рекордом владеют Уэйн Гретцки и Яри Курри («Эдмонтон» и «Лос-Анджелес», 146 побед в 182 матчах, когда забивали оба). 

1. Гретцки и Курри.

2. Уэйн Гретцки и Гленн Андерсон («Эдмонтон» и «Сент-Луис», 119 побед в 143 играх).

3. Ги Лефлер и Стив Шатт («Монреаль», 117 побед в 134 играх). 

4. Брайан Троттье и Майк Босси («Айлендерс», 111 побед в 144 играх).

5. Стэн Микита и Бобби Халл («Чикаго», 110 побед в 139 играх).

6. Уэйн Гретцки и Марк Мессье («Эдмонтон» и «Рейнджерс», 109 побед в 143 играх).

7. Горди Хоу и Алекс Дельвеккио («Детройт», 104 победы в 134 играх).

8. Фил Эспозито и Кен Ходж («Бостон», 102 победы в 122 играх).

9. Яри Курри и Гленн Андерсон («Эдмонтон», 102 победы в 137 играх). 

10. Кросби и Малкин. 

«Питтсбург» и «Флорида» выдали концерт с 13 голами: Малкин, Кросби и Летанг набрали 10 очков на троих!

5 комментариев

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VintDV
1 пару не догонят, но вот 2-4 думаю будут по итогам карьеры:)
+1
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+1
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56prost
...великие Мастерюги,продолжать и радовать!
+4
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+4
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1960лоцман
Какая только статистика не ведется в НХЛ , поражает..
+12
0
+12
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Damn Daaamn
Грецки 3 раза, офигеть
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0
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sk0208827
Шикарный дуэт центров у пингвинов. При этом Кросби и Малкин пропустили огромное количество матчей из за травм. Должны были давно в 10 войти. Пары из Чикаго и Вашингтона курят в сторонке.
+9
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