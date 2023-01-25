«Ванкувер» выиграл 1-й матч при Токкете, перебросав «Чикаго» со счетом 48:14

«Ванкувер» выиграл 1-й матч под руководством , перебросав «Чикаго» – 48:14.

«Кэнакс» обыграли «Блэкхокс» (5:2) в матче регулярного чемпионата .

Токкет возглавил канадский клуб после отставки Брюса Будро.

Сегодня « » нанес 48 бросков в створ против 14 у « ». Победа позволила «Кэнакс» прервать серию из трех домашних поражений подряд.

У команды стало 41 очко в 47 играх. Отставание от зоны плей-офф в Западной конференции – 14 очков.