«Ванкувер» выиграл 1-й матч при Токкете, перебросав «Чикаго» со счетом 48:14

Теги Чикаго Ванкувер НХЛ Рик Токкет Хоккей

«Ванкувер» выиграл 1-й матч под руководством Рика Токкета, перебросав «Чикаго» – 48:14.

«Кэнакс» обыграли «Блэкхокс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Токкет возглавил канадский клуб после отставки Брюса Будро. 

Сегодня «Ванкувер» нанес 48 бросков в створ против 14 у «Чикаго». Победа позволила «Кэнакс» прервать серию из трех домашних поражений подряд. 

У команды стало 41 очко в 47 играх. Отставание от зоны плей-офф в Западной конференции – 14 очков. 

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3 комментария

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Relliks153
Нuxepa себе по броскам разница, без одного в 3,5 раза.
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zamo
Ответ Кино Музыка
Соперник так себе, но игра выглядела разумней.
Да такая же игра, как обычно. В равных и так неплохо играли. А меньшинство не на Чикаго проверять. Да и что Токкет мог дать команде за два дня? Только эмоции. Ну разве что не скисли, когда собственный стартовый штурм, как обычно, закончился голом соперника.
+6
0
+6
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Кино Музыка
Соперник так себе, но игра выглядела разумней.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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