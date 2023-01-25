«Ванкувер» выиграл 1-й матч при Токкете, перебросав «Чикаго» со счетом 48:14
«Ванкувер» выиграл 1-й матч под руководством Рика Токкета, перебросав «Чикаго» – 48:14.
«Кэнакс» обыграли «Блэкхокс» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Токкет возглавил канадский клуб после отставки Брюса Будро.
Сегодня «Ванкувер» нанес 48 бросков в створ против 14 у «Чикаго». Победа позволила «Кэнакс» прервать серию из трех домашних поражений подряд.
У команды стало 41 очко в 47 играх. Отставание от зоны плей-офф в Западной конференции – 14 очков.
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