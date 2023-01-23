Зарплата Токкета в «Ванкувере» – 2,75 млн долларов в год. «Кэнакс» продолжают платить Будро (2 млн) и Грину (2,75 млн)

Теги Ванкувер Трэвис Грин НХЛ Рик Токкет Брюс Будро Хоккей

Стала известна зарплата нового главного тренера «Ванкувера».

Оклад Рика Токкета составит 2,75 миллиона долларов в год. Контракт подписан до сезона-2024/25.

Токкет сменил Брюса Будро на посту главного тренера «Кэнакс».

При этом канадский клуб продолжит платить отправленному в отставку Будро – 2 миллиона долларов в этом сезоне.

Кроме того, «Ванкувер» также выплачивает деньги уволенному в декабре 2021 года Трэвису Грину – 2,75 миллиона долларов в этом сезоне.

«Ванкувер» устроил реалити-шоу с отставкой тренера. Болельщики его поддержали, несмотря на провальный сезон

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6 комментариев

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VintDV
Кувер сейчас как взлетит:))
Этот сезон сложно спасти конечно ,лучше бы избавились от неликвида сейчас, удачно обменяли бы Бо и нашли на рынке пару приличных игроков во все линии кроме вратарской. Молодеж есть, надо укрепить костяк команды и можно замахнуться на плей-офф...
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Поговорим о разном
Ребята, кто в курсе их финансовых дел - если мне "чайнику" тут в двух словах просто скажите о том хорошая эта сделка или нет, то буду очень рада. Просто я бухгалтер в простой Российской сфере. И мне кажется, что для Ванкувера такое - убыточная операция. Поэкономнее было бы решить вопрос??? Но ещё раз повторюсь - я не в курсе их дел. И моё письмо не призывает к ответу, а просто ожидание высказывания болельщиков клуба по вышеуказанному вопросу в статье. Всё буду читать с интересом.
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Ренат1988
ну, сейчас косатки с физруком покатят
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Rjcnbr
Плюсом к этому Гончар будет работать на удалёнке, то есть просто в зуме вести эфиры
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amra73
согласен поработать в Кувере ассистентом, хоть пару месяцев)))
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Александр Романов
Мне кажется надо менять не тренера , а менеджера
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+23
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