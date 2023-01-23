Зарплата Токкета в «Ванкувере» – 2,75 млн долларов в год. «Кэнакс» продолжают платить Будро (2 млн) и Грину (2,75 млн)
Стала известна зарплата нового главного тренера «Ванкувера».
Оклад Рика Токкета составит 2,75 миллиона долларов в год. Контракт подписан до сезона-2024/25.
Токкет сменил Брюса Будро на посту главного тренера «Кэнакс».
При этом канадский клуб продолжит платить отправленному в отставку Будро – 2 миллиона долларов в этом сезоне.
Кроме того, «Ванкувер» также выплачивает деньги уволенному в декабре 2021 года Трэвису Грину – 2,75 миллиона долларов в этом сезоне.
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