Зарплата Токкета в «Ванкувере» – 2,75 млн долларов в год. «Кэнакс» продолжают платить Будро (2 млн) и Грину (2,75 млн)

Стала известна зарплата нового главного тренера « ».

Оклад Рика Токкета составит 2,75 миллиона долларов в год. Контракт подписан до сезона-2024/25.

Токкет сменил на посту главного тренера «Кэнакс».

При этом канадский клуб продолжит платить отправленному в отставку Будро – 2 миллиона долларов в этом сезоне.

Кроме того, «Ванкувер» также выплачивает деньги уволенному в декабре 2021 года – 2,75 миллиона долларов в этом сезоне.

«Ванкувер» устроил реалити-шоу с отставкой тренера. Болельщики его поддержали, несмотря на провальный сезон