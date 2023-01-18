Никитин о подписании 37-летнего Варнакова: «Это «Локомотиву» ничего не стоило. Мы просто подстраховались»
Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин объяснил подписание Михаила Варнакова.
– Почему вы подписали контракт с Михаилом Варнаковым, который не играл долгое время и чья карьера близка к завершению? Вы уже несколько раз уходили от ответа на этот вопрос.
– Никогда не уходил. После игры с «Куньлунем» я ответил на этот вопрос. Нам это подписание ничего не стоило.
И потом, в хоккее бывают прорывы. Кто мог представить, что Березкин станет игроком первого звена, будет выходить на большинство? Кто мог представить, что Беляев будет играть в первом звене? Мы просто подстраховались.
– Немного смущает фраза «ничего не стоило». У вас 30 человек в составе, множество игроков в системе клуба.
– Можно фамилии?
– Бут, Волков, два Назаровых.
– Бут и Волков периодически выходят в основе. Они развиваются.
Им нет смысла тренироваться с нами с утра до вечера и ждать, поставим мы их или нет. Пусть играют в ВХЛ. Совсем другая ситуация по сравнению с Михаилом, – сказал Никитин.
37-летний Варнаков еще не играл за «Локомотив». Его статистика прошлых лет – здесь.
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