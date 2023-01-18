Никитин о подписании 37-летнего Варнакова: «Это «Локомотиву» ничего не стоило. Мы просто подстраховались»

Главный тренер « » объяснил подписание .

– Почему вы подписали контракт с Михаилом Варнаковым, который не играл долгое время и чья карьера близка к завершению? Вы уже несколько раз уходили от ответа на этот вопрос.

– Никогда не уходил. После игры с «Куньлунем» я ответил на этот вопрос. Нам это подписание ничего не стоило.

И потом, в хоккее бывают прорывы. Кто мог представить, что Березкин станет игроком первого звена, будет выходить на большинство? Кто мог представить, что Беляев будет играть в первом звене? Мы просто подстраховались.

– Немного смущает фраза «ничего не стоило». У вас 30 человек в составе, множество игроков в системе клуба.

– Можно фамилии?

– Бут, Волков, два Назаровых.

– Бут и Волков периодически выходят в основе. Они развиваются.

Им нет смысла тренироваться с нами с утра до вечера и ждать, поставим мы их или нет. Пусть играют в ВХЛ. Совсем другая ситуация по сравнению с Михаилом, – сказал Никитин.

37-летний Варнаков еще не играл за «Локомотив». Его статистика прошлых лет – здесь.