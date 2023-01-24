Овечкин участвовал в утренней раскатке «Вашингтона» перед игрой с «Колорадо»

Теги Вашингтон Колорадо Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин может сыграть в матче против «Колорадо».

37-летний нападающий «Вашингтона» принял участие в утренней раскатке команды перед игрой регулярного чемпионата НХЛ.

Главный тренер клуба Питер Лавиолетт сообщил, что решение об участии россиянина в матче будет принято перед игрой.

Напомним, что капитан «Кэпиталс» пропустил прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:6) из-за травмы нижней части тела. 

Овечкин набрал 52 (30+22) очка в 48 матчах нынешнего сезона.

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12 комментариев

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BuTaJIbKa
Ответ Владимир Кувшинов
Да всё нормально у Сани! Ну не хочет человек на матч звёзд это его право!!
это было моей первой мыслью - хороший повод проскочить.
Но и голов от него мало последние игры, возможно, и не симулянт...
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Павел Мальцев
Отдохнул, вышел и забил. А была ли травма? Похоже обычная ротация, сегодня Коля Вялый не играл
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Владимир Кувшинов
Ответ BuTaJIbKa
пусть лучше долечивается, нечего зря рисковать
Да всё нормально у Сани! Ну не хочет человек на матч звёзд это его право!!
0
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Петкевич
Ответ Dastan 82
Ребят, может кто кинет ссылку на матч? Топлю за Колорадо и персонально за Овечкина. Где можно посмотреть? Заранее спасибо!
http://onhockey.tv
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Bugaev
Ответ Dastan 82
Ребят, может кто кинет ссылку на матч? Топлю за Колорадо и персонально за Овечкина. Где можно посмотреть? Заранее спасибо!
http://www.nhlstream.net/nhl-live-streams/
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
_dominator_
Ответ Dastan 82
Ребят, может кто кинет ссылку на матч? Топлю за Колорадо и персонально за Овечкина. Где можно посмотреть? Заранее спасибо!
https://vk.com/36studio
https://vk.com/nhl_full_match
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BuTaJIbKa
пусть лучше долечивается, нечего зря рисковать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
заляпут
Ответ Dastan 82
Ребят, может кто кинет ссылку на матч? Топлю за Колорадо и персонально за Овечкина. Где можно посмотреть? Заранее спасибо!
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+1
-11
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
заляпут
Комментарий скрыт
0
-11
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dastan 82
Ребят, может кто кинет ссылку на матч? Топлю за Колорадо и персонально за Овечкина. Где можно посмотреть? Заранее спасибо!
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Проходящев Мим
Какая часть конкретно? Не та, что я думаю?
0
-8
-8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Rastrelli
Будем надеяться, что сыграет! Главное здоровье!
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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