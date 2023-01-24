Овечкин участвовал в утренней раскатке «Вашингтона» перед игрой с «Колорадо»
Александр Овечкин может сыграть в матче против «Колорадо».
37-летний нападающий «Вашингтона» принял участие в утренней раскатке команды перед игрой регулярного чемпионата НХЛ.
Главный тренер клуба Питер Лавиолетт сообщил, что решение об участии россиянина в матче будет принято перед игрой.
Напомним, что капитан «Кэпиталс» пропустил прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:6) из-за травмы нижней части тела.
Овечкин набрал 52 (30+22) очка в 48 матчах нынешнего сезона.
Но и голов от него мало последние игры, возможно, и не симулянт...
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