Овечкин участвовал в утренней раскатке «Вашингтона» перед игрой с «Колорадо»

может сыграть в матче против « ».

37-летний нападающий « » принял участие в утренней раскатке команды перед игрой регулярного чемпионата .

Главный тренер клуба Питер Лавиолетт сообщил, что решение об участии россиянина в матче будет принято перед игрой.

Напомним, что капитан «Кэпиталс» пропустил прошлый матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (2:6) из-за травмы нижней части тела.

Овечкин набрал 52 (30+22) очка в 48 матчах нынешнего сезона.