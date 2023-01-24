Линден Вей: «Овечкин – великий спортсмен. Пять лет назад никто и подумать не мог, что рекорд Гретцки будет побит»

назвал великим спортсменом.

– Несколько сезонов вы отыграли в . Сейчас следите за матчами лиги?

– Очень тяжело смотреть матчи из-за нашего тяжелого графика и разницы во времени.

За те шесть лет, которые я играю в КХЛ, вряд ли видел много игр НХЛ. Но слежу за результатами и отдельно за некоторыми хоккеистами, которых лично знаю.

– Все обсуждают игру Александра Овечкина. Вас тоже впечатляют его голы?

– То, что он забивает столько голов на протяжении многих лет, конечно, невероятно. Овечкин играет в НХЛ уже 17 лет и продолжает показывать такой высокий уровень. Несомненно, он великий спортсмен.

– Он сможет побить рекорд Гретцки?

– Думаю, да, если он будет продолжать в том же духе.

Лет пять назад никто и не мог подумать, что рекорд будет побит. Поэтому то, что делает Овечкин невероятно. Если он сможет превзойти рекорд, это будет большим событием в хоккее, – сказал нападающий « ».