Линден Вей: «Овечкин – великий спортсмен. Пять лет назад никто и подумать не мог, что рекорд Гретцки будет побит»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Барыс Линден Вей Хоккей

Линден Вей назвал Александра Овечкина великим спортсменом.

– Несколько сезонов вы отыграли в НХЛ. Сейчас следите за матчами лиги?

– Очень тяжело смотреть матчи из-за нашего тяжелого графика и разницы во времени.

За те шесть лет, которые я играю в КХЛ, вряд ли видел много игр НХЛ. Но слежу за результатами и отдельно за некоторыми хоккеистами, которых лично знаю.

– Все обсуждают игру Александра Овечкина. Вас тоже впечатляют его голы?

– То, что он забивает столько голов на протяжении многих лет, конечно, невероятно. Овечкин играет в НХЛ уже 17 лет и продолжает показывать такой высокий уровень. Несомненно, он великий спортсмен.

– Он сможет побить рекорд Гретцки?

– Думаю, да, если он будет продолжать в том же духе.

Лет пять назад никто и не мог подумать, что рекорд Уэйна Гретцки будет побит. Поэтому то, что делает Овечкин невероятно. Если он сможет превзойти рекорд, это будет большим событием в хоккее, – сказал нападающий «Барыса».

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4 комментария

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Сергей татарин
Уже колхоз комментирует
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Mohnatiy
Ответ Nuteruoli
Опять хороший заголовок от спортса. Пять назад чего? Коров?
Бутылок))
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Mohnatiy
Не "будет побит" а "может быть побит" и пять ЧЕГО в заголовке?
Хоть бы за собой свои новости перечитывали....
+6
-1
+5
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Nuteruoli
Опять хороший заголовок от спортса. Пять назад чего? Коров?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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