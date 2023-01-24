Линден Вей: «Овечкин – великий спортсмен. Пять лет назад никто и подумать не мог, что рекорд Гретцки будет побит»
Линден Вей назвал Александра Овечкина великим спортсменом.
– Несколько сезонов вы отыграли в НХЛ. Сейчас следите за матчами лиги?
– Очень тяжело смотреть матчи из-за нашего тяжелого графика и разницы во времени.
За те шесть лет, которые я играю в КХЛ, вряд ли видел много игр НХЛ. Но слежу за результатами и отдельно за некоторыми хоккеистами, которых лично знаю.
– Все обсуждают игру Александра Овечкина. Вас тоже впечатляют его голы?
– То, что он забивает столько голов на протяжении многих лет, конечно, невероятно. Овечкин играет в НХЛ уже 17 лет и продолжает показывать такой высокий уровень. Несомненно, он великий спортсмен.
– Он сможет побить рекорд Гретцки?
– Думаю, да, если он будет продолжать в том же духе.
Лет пять назад никто и не мог подумать, что рекорд Уэйна Гретцки будет побит. Поэтому то, что делает Овечкин невероятно. Если он сможет превзойти рекорд, это будет большим событием в хоккее, – сказал нападающий «Барыса».
Хоть бы за собой свои новости перечитывали....