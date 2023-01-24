Шестеркин о попытке забить гол: «Может, в следующий раз будет удачный отскок»

Игорь Шестеркин высказался о том, что не попал по пустым воротам «Флориды».

Вратарь «Рейнджерс» попытался забить гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Пантерс» (6:2). Шайба после броска россиянина прошла мимо ворот.

«Еще до этого броска я чувствовал, что у меня будет шанс, но Линди (Райан Линдгрен) сказал мне, что я не смогу забить раньше него (смеется).

Может, в следующий раз будет удачный отскок», – сказал вратарь «Рейнджерс».

Шестеркин чуть не забил «Флориде» броском через всю площадку, у Панарина – 0+3. Русские веселятся в Нью-Йорке