Шестеркин не попал по пустым воротам «Флориды» в концовке матча

не попал по пустым воротам «Флориды» в концовке матча.

Вратарь « » попытался забить гол в матче регулярного чемпионата против «Пантерс» (6:2).

Шайба после броска россиянина прошла мимо ворот. В этом матче он отразил 33 броска из 35 и одержал победу.

Шестеркин уже был близок к голу в феврале 2022 года в матче с «Оттавой». Пока что единственным российским вратарем с голом в матче НХЛ остается Евгений Набоков, отличившийся в марте 2002 года.

Шестеркин чуть не забил «Флориде» броском через всю площадку, у Панарина – 0+3. Русские веселятся в Нью-Йорке