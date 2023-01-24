Шестеркин не попал по пустым воротам «Флориды» в концовке матча

Теги Рейнджерс Флорида НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин не попал по пустым воротам «Флориды» в концовке матча.

Вратарь «Рейнджерс» попытался забить гол в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Пантерс» (6:2). 

Шайба после броска россиянина прошла мимо ворот. В этом матче он отразил 33 броска из 35 и одержал победу. 

Шестеркин уже был близок к голу в феврале 2022 года в матче с «Оттавой». Пока что единственным российским вратарем с голом в матче НХЛ остается Евгений Набоков, отличившийся в марте 2002 года. 

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5 комментариев

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Karlos (Vlad)
Кэф 999 на это
0
-1
-1
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old folk
При таком счёте можно и попробовать)
+2
-1
+1
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bumagooff@icloud.com
Там кэф на такое 1/50👍
+1
-1
0
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HockeyMan
Обидно конечно, но все ровно красавец, что попробовал.

Сложно было конечно попасть, бросал “в касание» от своих ворот.
+10
0
+10
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kaplanido
В касание бросал, респект!
+17
0
+17
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