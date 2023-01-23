Радулов получил 4 минуты штрафа после силового приема против Котляревского. Карпухин подъехал к Александру, но не стал драться

Теги Ак Барс Трактор Александр Радулов видео КХЛ Илья Карпухин Михаил Котляревский Хоккей

Александр Радулов едва не подрался с хоккеистом «Трактора».

«Ак Барс» проводит выездной матч с челябинским клубом в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.

В середине первого периода Радулов отметился заброшенной шайбой, забив 19-й гол в сезоне, а за минуту до конца первого отрезка применил силовой прием против форварда Михаила Котляревского.

За партнера отправился вступиться защитник челябинцев Илья Карпухин, но он и Радулов не стали драться, ограничившись словесной перепалкой.

По итогам эпизода арбитры удалили Радулова на две минуты за атаку в область головы и шеи и добавили ему еще две минуты штрафа за грубость.

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31 комментарий

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Sergey2517
Ответ Uriah Heep
Радулов во всей своей «красе». Ну и судьи, конечно, удивили.
Июльское утро
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Uriah Heep
Радулов во всей своей «красе». Ну и судьи, конечно, удивили.
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Alex9999995
Ответ E.Lemarque
Разлили валерьянки...)))
Именно)))
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1960лоцман
Что то он в НХЛ такого не творил , за свое здоровье беспокоился похоже ,знал что его там сразу на место поставят.
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1960лоцман
Всегда Радулова терпеть не мог ,мерзкий и подлый человек.
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1960лоцман
Ответ Анна
Просто мерзкий поступок. Лукоянов отстой. Сами себя опозорили
Да Ак Барс всю жизнь играет грязно и подло ,все из под тишка, да еще не пойму почему всегда игрокам Ак Барса практически все сходит с рук.
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1960лоцман
Честно не понял Карпухина ,надо было Радуллова поучить .зачем шлем снимал
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Tina
Ответ Юрий Байбурдин
Быстро Радулов поставил на место Карпухина который может драться только кто мельче его.
👌🤝
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E.Lemarque
Ответ Alex9999995
Собака укусила себя за хвост)
Разлили валерьянки...)))
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Alex9999995
Ответ Klinsmann32
Мне все равно, какое место возьмут молодые пацаны. Самое главное, что в моей команде не играют такие псы как радулов, легенда НХЛ вадик и прочие ваши кумиры)
Собака укусила себя за хвост)
+2
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Максим Катебо
Илья конечно сахарно-вафельный подъезд…какие то хиханьки, улыбочки. Будь там Евенко или Тимкин, 47 и без матч штрафа бы за грязь ответил.
Здоровья, Мише!
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Alex9999995
Ответ Ильфат Габдулвалиев
Хартикайнен самый грязный фин в КХЛ и его сородичи. Самые крутые фины были в Ак Барсе.
Именно
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Klinsmann32
Ответ Alex9999995
Мой младший дружок, а где ваше импортное звено? Где ваши уфимские, ой финские охотники? Интересно, а?! 🤣🤣🤣 В этом сезоне бронзу сможете взять?! Как думаешь?!
Мне все равно, какое место возьмут молодые пацаны. Самое главное, что в моей команде не играют такие псы как радулов, легенда НХЛ вадик и прочие ваши кумиры)
+2
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Серый
Ответ Klinsmann32
Псом его называли в цска, а теперь и в ак барсе) ну ты типично переобулся) как и большинство вас. Свитова приняли, после СЮ) а как он Емелена вынес в матче против Казани?) Классно же)
Мужика Свитова сравнивать с псом Радуловым - такое себе. Емеля сам напросился, с первого матча сезона
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ Alex9999995
Конечно я помню массовый закуп игроков Ак Барса в Уфу))) До этого Уфа никогда из себя ничего не представляла и теперь не представляет! Классно да?!)))
Хартикайнен самый грязный фин в КХЛ и его сородичи. Самые крутые фины были в Ак Барсе.
+4
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Alex9999995
Ответ Klinsmann32
Я перестал ходить на хоккей после этих покупок) 3 раза подряд бронзу брали учи мат часть сынок)
Мой младший дружок, а где ваше импортное звено? Где ваши уфимские, ой финские охотники? Интересно, а?! 🤣🤣🤣
В этом сезоне бронзу сможете взять?! Как думаешь?!
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Ответ Сергей Дегтярев
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Klinsmann32
Ответ Alex9999995
Конечно я помню массовый закуп игроков Ак Барса в Уфу))) До этого Уфа никогда из себя ничего не представляла и теперь не представляет! Классно да?!)))
Я перестал ходить на хоккей после этих покупок) 3 раза подряд бронзу брали учи мат часть сынок)
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Alex9999995
Ответ Klinsmann32
Псом его называли в цска, а теперь и в ак барсе) ну ты типично переобулся) как и большинство вас. Свитова приняли, после СЮ) а как он Емелена вынес в матче против Казани?) Классно же)
Конечно я помню массовый закуп игроков Ак Барса в Уфу)))
До этого Уфа никогда из себя ничего не представляла и теперь не представляет! Классно да?!)))
+4
-5
-1
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Сергей Дегтярев
Ответ Пофени Метлагонов
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Сергей Дегтярев
Ответ KSA1985
А Карпухин должен был вцепится в Радулова. Нет единства, нет команды, осталось одно название-Трактор. Дух команды передаётся, когда ты чувствуешь что "один за всех и все за одного". Команда морально развалена.
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ros80
Ответ Пофени Метлагонов
Комментарий удален
Свой не забывай остужать
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Фёдор Кузнецов
Ответ Александр Василич
Чистейший матч-штраф. Почему пожалели то?
Радулов звезда лиги, к ним везде относятся со снисхождением
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ros80
Полосатые изделия намбер 2 критиковать нельзя, скрепы поломаются ((
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Ответ Игорь Климов
Чьих будешь?
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