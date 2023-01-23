Радулов получил 4 минуты штрафа после силового приема против Котляревского. Карпухин подъехал к Александру, но не стал драться
Александр Радулов едва не подрался с хоккеистом «Трактора».
«Ак Барс» проводит выездной матч с челябинским клубом в рамках Фонбет чемпионата КХЛ.
В середине первого периода Радулов отметился заброшенной шайбой, забив 19-й гол в сезоне, а за минуту до конца первого отрезка применил силовой прием против форварда Михаила Котляревского.
За партнера отправился вступиться защитник челябинцев Илья Карпухин, но он и Радулов не стали драться, ограничившись словесной перепалкой.
По итогам эпизода арбитры удалили Радулова на две минуты за атаку в область головы и шеи и добавили ему еще две минуты штрафа за грубость.
Здоровья, Мише!
В этом сезоне бронзу сможете взять?! Как думаешь?!
До этого Уфа никогда из себя ничего не представляла и теперь не представляет! Классно да?!)))