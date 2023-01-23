Радулов получил 4 минуты штрафа после силового приема против Котляревского. Карпухин подъехал к Александру, но не стал драться

едва не подрался с хоккеистом « ».

« » проводит выездной матч с челябинским клубом в рамках Фонбет чемпионата .

В середине первого периода Радулов отметился заброшенной шайбой, забив 19-й гол в сезоне, а за минуту до конца первого отрезка применил силовой прием против форварда Михаила Котляревского.

За партнера отправился вступиться защитник челябинцев , но он и Радулов не стали драться, ограничившись словесной перепалкой.

По итогам эпизода арбитры удалили Радулова на две минуты за атаку в область головы и шеи и добавили ему еще две минуты штрафа за грубость.