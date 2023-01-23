Радулов забил 19-й гол в сезоне – броском с неудобной руки в девятку в игре с «Трактором». Александр – лучший бомбардир «Ак Барса» с 39 очками
Александр Радулов забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне КХЛ.
Нападающий «Ак Барса» отличился голом в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Трактора».
В первом периоде Радулов отобрал шайбу на левом фланге, прошел к воротам и с неудобной руки точно бросил в дальнюю девятку.
Таким образом, 36-летний форвард записал на свой счет 39 (19+20) очков в 48 матчах сезона.
Радулов занимает первое место в списке лучших бомбардиров казанской команды, опережая Вадима Шипачева, у которого 35 баллов.
Я понимаю, о чём Вы хотите сказать, но Радулов - действующий хоккеист, и оценивать мы его можем исключительно по игровым качествам. После завершения карьеры - пожалуйста. Но сейчас он расценивается и интересен всем как хоккеист.
После финала НХЛ просел весь Даллас, а не только Худобин и Радулов. Они туда, в принципе, попали "на жилах", прыгнув выше головы, если честно.
Вот только остальным игрокам дали "перевести дух", а Радулов к тому времени уже уехал. Но тогда игровой кризис переживала практически вся команда. Уверен, после "перезагрузки" он бы в НХЛ не затерялся. Да и в целом - в Далласе была славная охота.
Единственное, что действительно жаль - поздно уехал за океан. Есть огромная недосказанность в его карьере в НХЛ.