Радулов забил 19-й гол в сезоне – броском с неудобной руки в девятку в игре с «Трактором». Александр – лучший бомбардир «Ак Барса» с 39 очками

забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне .

Нападающий « » отличился голом в игре Фонбет чемпионата КХЛ против « ».

В первом периоде Радулов отобрал шайбу на левом фланге, прошел к воротам и с неудобной руки точно бросил в дальнюю девятку.

Таким образом, 36-летний форвард записал на свой счет 39 (19+20) очков в 48 матчах сезона.

Радулов занимает первое место в списке лучших бомбардиров казанской команды, опережая Вадима Шипачева, у которого 35 баллов.