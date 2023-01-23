Радулов забил 19-й гол в сезоне – броском с неудобной руки в девятку в игре с «Трактором». Александр – лучший бомбардир «Ак Барса» с 39 очками

Теги Ак Барс Трактор Александр Радулов видео КХЛ Хоккей

Александр Радулов забросил 19-ю шайбу в текущем сезоне КХЛ.

Нападающий «Ак Барса» отличился голом в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Трактора».

В первом периоде Радулов отобрал шайбу на левом фланге, прошел к воротам и с неудобной руки точно бросил в дальнюю девятку.

Таким образом, 36-летний форвард записал на свой счет 39 (19+20) очков в 48 матчах сезона.

Радулов занимает первое место в списке лучших бомбардиров казанской команды, опережая Вадима Шипачева, у которого 35 баллов.

9 комментариев

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Двойка Бубнова
Ответ TBFTT
Должен был быть примерно там, где Малкин.
И кроме него самого в этом никто даже не виноват
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Огюст
Что бы делал Ак Барс без Радулова и где был ! Сейчас всем понятно ,что Радулов самое ценное приобретение в команду перед сезоном -молодчик ,постоянно заряжен на борьбу и на гол в любой ситуации !
+2
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+2
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TBFTT
Ответ Afinogenov
Раду - самый настоящий топ. Всегда смешно читать, когда таких игроков диванные эксперты списывают на пенсию, когда наступает неудачный период в карьере. Да, стареет, но такой уровень выдавать могут лишь единицы. После финала НХЛ просел весь Даллас, а не только Худобин и Радулов. Они туда, в принципе, попали "на жилах", прыгнув выше головы, если честно. Вот только остальным игрокам дали "перевести дух", а Радулов к тому времени уже уехал. Но тогда игровой кризис переживала практически вся команда. Уверен, после "перезагрузки" он бы в НХЛ не затерялся. Да и в целом - в Далласе была славная охота. Единственное, что действительно жаль - поздно уехал за океан. Есть огромная недосказанность в его карьере в НХЛ.
Должен был быть примерно там, где Малкин.
+1
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Ko Vi
у Радулова бекхэнд всегда хороший был
+1
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Наташа Романова
Ответ Afinogenov
"Хороший человек - это не профессия"© Я понимаю, о чём Вы хотите сказать, но Радулов - действующий хоккеист, и оценивать мы его можем исключительно по игровым качествам. После завершения карьеры - пожалуйста. Но сейчас он расценивается и интересен всем как хоккеист.
Я вам в жизни желаю ТОЛЬКО таких людей вокруг))))))
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-5
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Tina
Ответ Afinogenov
"Хороший человек - это не профессия"© Я понимаю, о чём Вы хотите сказать, но Радулов - действующий хоккеист, и оценивать мы его можем исключительно по игровым качествам. После завершения карьеры - пожалуйста. Но сейчас он расценивается и интересен всем как хоккеист.
Раду молодчик, профи в своём деле
+2
0
+2
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Afinogenov
Ответ Наташа Романова
Можешь быть каким угодно лидером по статистике, но в первую очередь важно то, какой ты человек. А до человека тебе ещё далеко.
"Хороший человек - это не профессия"©

Я понимаю, о чём Вы хотите сказать, но Радулов - действующий хоккеист, и оценивать мы его можем исключительно по игровым качествам. После завершения карьеры - пожалуйста. Но сейчас он расценивается и интересен всем как хоккеист.
+10
0
+10
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Afinogenov
Раду - самый настоящий топ. Всегда смешно читать, когда таких игроков диванные эксперты списывают на пенсию, когда наступает неудачный период в карьере. Да, стареет, но такой уровень выдавать могут лишь единицы.

После финала НХЛ просел весь Даллас, а не только Худобин и Радулов. Они туда, в принципе, попали "на жилах", прыгнув выше головы, если честно.
Вот только остальным игрокам дали "перевести дух", а Радулов к тому времени уже уехал. Но тогда игровой кризис переживала практически вся команда. Уверен, после "перезагрузки" он бы в НХЛ не затерялся. Да и в целом - в Далласе была славная охота.

Единственное, что действительно жаль - поздно уехал за океан. Есть огромная недосказанность в его карьере в НХЛ.
+9
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+7
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Наташа Романова
Можешь быть каким угодно лидером по статистике, но в первую очередь важно то, какой ты человек. А до человека тебе ещё далеко.
+1
-8
-7
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