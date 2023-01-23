Дубакин забил победный гол в игре с «Сибирью» и набрал 2 очка. «Амур» арендовал форварда у новосибирцев

забил победный гол в ворота своего родного клуба.

« » обыграл « » (6:4) в матче Фонбет чемпионата .

22-летний нападающий набрал 2 (1+1) очка, нанес шесть бросков, выполнил три силовых приема и провел на льду 13:17.

В начале третьего периода Дубакин забросил шайбу, после которой счет стал 5:4 – этот гол стал победным для дальневосточников.

Форвард играет за команду из Хабаровска на правах аренды из «Сибири». Дубакин набрал 21 (11+10) балл в 42 матчах чемпионата.