Дубакин забил победный гол в игре с «Сибирью» и набрал 2 очка. «Амур» арендовал форварда у новосибирцев
Сергей Дубакин забил победный гол в ворота своего родного клуба.
«Амур» обыграл «Сибирь» (6:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
22-летний нападающий набрал 2 (1+1) очка, нанес шесть бросков, выполнил три силовых приема и провел на льду 13:17.
В начале третьего периода Дубакин забросил шайбу, после которой счет стал 5:4 – этот гол стал победным для дальневосточников.
Форвард играет за команду из Хабаровска на правах аренды из «Сибири». Дубакин набрал 21 (11+10) балл в 42 матчах чемпионата.
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