Дубакин забил победный гол в игре с «Сибирью» и набрал 2 очка. «Амур» арендовал форварда у новосибирцев

Теги Сибирь Амур видео КХЛ Сергей Дубакин Хоккей

Сергей Дубакин забил победный гол в ворота своего родного клуба.

«Амур» обыграл «Сибирь» (6:4) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

22-летний нападающий набрал 2 (1+1) очка, нанес шесть бросков, выполнил три силовых приема и провел на льду 13:17.

В начале третьего периода Дубакин забросил шайбу, после которой счет стал 5:4 – этот гол стал победным для дальневосточников.

Форвард играет за команду из Хабаровска на правах аренды из «Сибири». Дубакин набрал 21 (11+10) балл в 42 матчах чемпионата.

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6 комментариев

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Александр Пятаков
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В чем?
Так играть!!!!начали за здравие ,закончили за упокой
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Дмитрий Макаров
Ответ Александр Пятаков
Стыд и срам
Срам? В чем стыд?
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Дмитрий Макаров
Ответ Александр Пятаков
Стыд и срам
В чем?
0
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Александр Пятаков
Стыд и срам
0
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Дмитрий Макаров
Давай домой уже!!!
0
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rusiks
Молодец, растёт Серёжа!
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