Аликин, Никишин, Шаров и Усманов – лучшие игроки недели в КХЛ
Определены лучшие игроки 20-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ.
Комиссия по определению лучших хоккеистов лиги определила лауреатов двадцатой недели турнира в четырех номинациях.
Лучшим вратарем в четвертый раз в карьере признан Евгений Аликин из «Амура», одержавший две победы в двух матчах недели, в том числе одну сухую. По его воротам было нанесено 67 бросков, из которых он отразил 98,51%. Коэффициент надежности составил 0,50.
Лучшим защитником в третий раз в карьере стал игрок СКА Александр Никишин, набравший 3 (0+3) очка в трех матчах недели. Никишин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2».
Лучшим нападающим во второй раз в карьере признан Александр Шаров из «Сибири», набравший 6 (3+3) очков в трех матчах недели. Шаров не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3».
Лучшим новичком впервые в карьере признан нападающий «Спартака» Даниэль Усманов, набравший 2 (2+0) очка. В игре с «Автомобилистом» он сделал первый дубль в КХЛ.
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