Роман Ротенберг: «Фигурное катание – важная часть подготовки хоккеистов. Раньше можно было кататься средне, но выделяться за счет мастерства, сейчас все намного сложнее»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг ТАСС Хоккей

Роман Ротенберг высказался о роли фигурного катания в развитии хоккеистов. 

В воскресенье главный тренер СКА посетил Кубок Первого канала по фигурному катанию, в котором команда «Красная машина» обыграла коллектив «Нас не догонят».

«Фигурное катание – важная часть в плане подготовки хоккеистов. В нашем хоккейном городе Санкт-Петербурге есть школа фигурного катания «Красная машина». Есть тренер по катанию – силовому, не фигурному, но есть много схожих элементов, связанных со скольжением.

Ребят с хорошим катанием стараются привлекать к системе СКА, потому что для современного хоккея с каждым днем это качество становится все важнее. Если раньше можно было кататься средне, но выделяться за счет мастерства, игрового мышления, то сейчас все стало намного сложнее – скорости стали высокими.

Катание нам нужно постоянно улучшать, чем мы и занимаемся», – сказал Ротенберг. 

Роман Ротенберг о Кубке Первого канала по фигурному катанию: «Болели за «Красную машину», поздравляю команду и ее капитана Загитову с победой»

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71 комментарий

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Pitbulbest
Ответ Адепт Суперлиги
Ну как Йозе Марино на льду стоит мы знаем, так что, Ромка, у тебя прям хороший шанс обогнать своего кумира в данной невероятно важной части подготовки
Не плохо стоит, надо сказать, ещё и лакросс голы умудряется забрасывать.
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pudic06
Ответ Pitbulbest
Если у СКА балет и команда на первом месте в таблице, что тогда у остальных?)
Хоккей и не первое место в таблице
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Pitbulbest
Ответ pudic06
Именно поэтому у СКА балет на льду
Если у СКА балет и команда на первом месте в таблице, что тогда у остальных?)
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Pitbulbest
Ответ Bartez1986
Когда-нибудь Йозе не скажет в интервью словосочетание "Красная машина" и у него отпадет джепа
Не отпала пока, хотя интервью, в которых он не упоминал "Красную машину" масса.
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Pitbulbest
Ответ Санитар-волк
Да уж, тяжко раньше было быть тренером - приходилось своё дело знать, не то, что теперь, сын придворного - сразу "гений".
А почему ты не допускаешь, что он тоже знает своё дело?
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Pitbulbest
Ответ Valery McCane
Учат кататься на коньках. Фигурное катание это другой уровень катания, поворотов, смен направления. Российские хоккеисты сильно отстают от северной Америки и Швеции. Хочется верить, что Роттенберг действительно организовал для 13-15 летних какие то занятия, а не просто болтает ради PR
Думаю реально организовал, Рома же прогрессивный чувак)
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Pitbulbest
Ответ Nepobedimy
Как сказал бы Зарипов:"#ука, балет тут устроили".
Заря сам известный балетмейстер))
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Pitbulbest
Ответ k0ks
ооо опять Ромочка) куда ж без него то :)
Его спросили - он ответил, всё как обычно.
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Valery McCane
Ответ Al561
Ничего не понял. Хоккеистов учат элементам фигурного катания? Или в СПб просто есть школа фигуристов (но тогда при чем здесь хоккей?)
Учат кататься на коньках. Фигурное катание это другой уровень катания, поворотов, смен направления. Российские хоккеисты сильно отстают от северной Америки и Швеции. Хочется верить, что Роттенберг действительно организовал для 13-15 летних какие то занятия, а не просто болтает ради PR
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Valery McCane
Ответ Wiley Fox
А как КЛМ и Фетисов с Касатоновым стали хоккеистами без ФК? Овечкин-то точно аксели прыгал? Ротенберги - это проклятие России. Ладно бы молча воровали бабло, но они же разговаривают на камеру
Вы как фанат Трусовой, который думает, что фигурное катание это только прыжки. Вы посмотрите кубок мира 2016 или когда он там был (где наши играли с финнами, молодыми звёздами северной Америки) и конкретно матч со шведами. Наших там просто унижали шведы. Даже разнос на ЧМ от Кросби и Ко не выглядел столь печально, такова была разница в катании на коньках. Вот КЛМ и ФК если бы этот скил качали (ну,может Макарову и не надо было), может КК87 и взяли бы...
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Artemon1302
Ответ Anatiana
Это правда, штоль, что Аделя так сказала?
Нет конечно, она сказала «Поддержать в горе», а не то, что активно распространяют фанатики Еро.
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Artemon1302
Ответ 5loo
О чем вы ? При чем здесь Петросян ?
Еродина (шапокляк от фк) выложила у себя в ТГ видео, где Петросян якобы говорит про синих «поддержать убогих», хотя для всех, у кого есть уши, ясно, что она говорит «поддержать в горе».
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Rene33
Ответ Ezhar
Сейчас скажу ужасную вещщь, но я готова к минусам. Роман уже попадался на «ботах» с хвалебными речами в свою честь, и на заплюсовывании этих комментариев. Теперь появились слухи о связи с одной там девушкой. Так вот, почему бы её фанатов тоже не проверить на бототу? Просто интересно они смотрятся — будто ошибки учли и выглядят человечнее. Хотя не утверждаю, конечно.
ну наконец-то хоть кто-то открыл мне тайну этих ботов
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Anatiana
Ответ Лариса Шевкун
Жаль, что российский хоккей отлучили от ЧМ и прочая международных соревнований. А то дали бы клюшку "неубогой" Оделе Петросян, она бы враз сделала чемпионами всего хоккеистов российских.
Это правда, штоль, что Аделя так сказала?
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Wiley Fox
Ответ k0ks
а че, Ярославль не относится к хоккейным городам?
Нет. Ярославль - это РЖД и мало чем от ска отличается

Никакого Ярославля в СССР не было в хоккее
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Ezhar
Ответ supepper
Может быть, девочка и не простая, но отстаивать интересы своей команды и Яметовой она как капитан должна была. Иначе какой она капитан.
Да, в командных видах спорта только капитан отвечает за такие вещи, пересмотры там требует и прочее. Но на КПК оба капитана были вялыми для главных представителей команд, недостаточно хлопать и кричать, нужно свои интересы отстаивать и не перед ведущим. Алине следовало действительно обратиться к оргам. Это только их косяк, что не предусмотрели травмы в таком виде спорта.
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supepper
Ответ Марк Терентьев
Она попросту защитила Яметову. И почему она должна была что-то предлагать? Она организатор? Продюссер?
Просто им нечем было крыть довод о том, что как капитан Алина имела право защитить Яметову, поэтому и был придуман наброс о том, что она якобы должна была предложить какое-то решение, хотя это совсем не капитанское дело. Это скорее косяк организаторов, что они до конца не всё продумали.
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k0ks
ооо опять Ромочка) куда ж без него то :)
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k0ks
Ответ Wiley Fox
В нашем хоккейном городе Санкт-Петербурге ----- Кто там из СПб в НХЛ? Хоккейный город - это Магнитка и Кузня, которые без бабла продолжают детей делать хоккеистами А сманивать баблом молодежь в город, где тренером клоун из близкого круга путина, это кринжуха, говоря понятным языком для нынешнего Питера
а че, Ярославль не относится к хоккейным городам?
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supepper
Ответ Ezhar
Ещё Траньков с ехидцей выпрашивал аплодисменты, не просто для Насти, а потому что заметил их безразличие красных. Они так активно что-то обсуждали — что? Подозреваю, что ничего хорошего, учитывая поддакивание Галлямова некрасивому выкрику Плющенко на прыжковом, высказывание Самарина и видео ещё с Адель сейчас. Вроде такие мелочи, а цепляют. У Алины действительно видна обида, будто не Яметову защищала, а упущенное огромнейшее преимущество в одну фигуристку. Могла бы сама к оргам сходить, а не на Камилу с Хрусталёвым щуриться. Девочка не такая уж и простая, как выставить пытаются.
Может быть, девочка и не простая, но отстаивать интересы своей команды и Яметовой она как капитан должна была. Иначе какой она капитан.
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Наталия Плотникова
Ответ Рокко Сиффредди
одиночное или парное?
Синхронное 🤣🤣🤣
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maddantist maddantist
Сейчас хорошее время, сейчас Рогозин о космосе, Галицкий о воспитании детей, Ирачка о семье, Роттенберг о хоккее, медицина сфера услуг, хоккей фигурное катание, ракеты на марс под хохлому.
Офигеть ! Смотришь и выпадает глаз, рили.....
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Nepobedimy
Как сказал бы Зарипов:"#ука, балет тут устроили".
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Al561
Ничего не понял. Хоккеистов учат элементам фигурного катания? Или в СПб просто есть школа фигуристов (но тогда при чем здесь хоккей?)
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Алексей Венедиктов
Ответ Ezhar
Сейчас скажу ужасную вещщь, но я готова к минусам. Роман уже попадался на «ботах» с хвалебными речами в свою честь, и на заплюсовывании этих комментариев. Теперь появились слухи о связи с одной там девушкой. Так вот, почему бы её фанатов тоже не проверить на бототу? Просто интересно они смотрятся — будто ошибки учли и выглядят человечнее. Хотя не утверждаю, конечно.
Да, это ее бабки на прикорме у Лейсан Загитовой. Они весь этот бред плюсуют. Про Алиначку и Ромочку.
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