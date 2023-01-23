Роман Ротенберг: «Фигурное катание – важная часть подготовки хоккеистов. Раньше можно было кататься средне, но выделяться за счет мастерства, сейчас все намного сложнее»
Роман Ротенберг высказался о роли фигурного катания в развитии хоккеистов.
В воскресенье главный тренер СКА посетил Кубок Первого канала по фигурному катанию, в котором команда «Красная машина» обыграла коллектив «Нас не догонят».
«Фигурное катание – важная часть в плане подготовки хоккеистов. В нашем хоккейном городе Санкт-Петербурге есть школа фигурного катания «Красная машина». Есть тренер по катанию – силовому, не фигурному, но есть много схожих элементов, связанных со скольжением.
Ребят с хорошим катанием стараются привлекать к системе СКА, потому что для современного хоккея с каждым днем это качество становится все важнее. Если раньше можно было кататься средне, но выделяться за счет мастерства, игрового мышления, то сейчас все стало намного сложнее – скорости стали высокими.
Катание нам нужно постоянно улучшать, чем мы и занимаемся», – сказал Ротенберг.
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