Роман Ротенберг: «Фигурное катание – важная часть подготовки хоккеистов. Раньше можно было кататься средне, но выделяться за счет мастерства, сейчас все намного сложнее»

высказался о роли фигурного катания в развитии хоккеистов.

В воскресенье главный тренер посетил Кубок Первого канала по фигурному катанию, в котором команда «Красная машина» обыграла коллектив «Нас не догонят».

«Фигурное катание – важная часть в плане подготовки хоккеистов. В нашем хоккейном городе Санкт-Петербурге есть школа фигурного катания «Красная машина». Есть тренер по катанию – силовому, не фигурному, но есть много схожих элементов, связанных со скольжением.

Ребят с хорошим катанием стараются привлекать к системе СКА, потому что для современного хоккея с каждым днем это качество становится все важнее. Если раньше можно было кататься средне, но выделяться за счет мастерства, игрового мышления, то сейчас все стало намного сложнее – скорости стали высокими.

Катание нам нужно постоянно улучшать, чем мы и занимаемся», – сказал Ротенберг.

Роман Ротенберг о Кубке Первого канала по фигурному катанию: «Болели за «Красную машину», поздравляю команду и ее капитана Загитову с победой»