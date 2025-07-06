Тренер «Флориды» Иванов об Овечкине: «Великий игрок, голеадор. Чувство гола у него номер один в НХЛ: как выбрать позицию, подстроиться под бросок»

Максим Иванов заявил, что у Александра Овечкина лучшее в НХЛ «чувство гола».

6 апреля капитан «Вашингтона» стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (894 шайбы). На счету россиянина сейчас 897 голов.

– Насколько вас впечатлило то, что Овечкин сделал в минувшем сезоне?

– Саша – великий игрок. Впечатлило больше болельщиков, а для меня это был естественный момент. Овечкин – голеадор, и чувство гола у него номер один в лиге. Как выбрать позицию, как подстроиться под бросок, как бросить – этого у него не отнять.

Я был уверен, что он побьет этот рекорд. В следующем году я думаю, что он забьет еще больше. Поэтому только рад за него и его семью. Радует, что именно наш русский игрок добился этого.

– Говорят, что у Овечкина специфическое катание. Как профессионал как вы его оцените?

– У каждого игрока свое специфическое катание, и у каждого есть определенные стороны – и хорошие, и не очень. Саня за счет толчка может увеличить скорость в разы.

Есть игроки, которые работают хорошо в углах. У каждого есть стороны, которые дают возможность получать преимущество, – сказал тренер «Флориды» Максим Иванов .