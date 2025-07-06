Максим Семенов вошел в тренерский штаб СКА. Экс-защитник работал в «Ладе» в двух прошлых сезонах
Максим Семенов вошел в тренерский штаб СКА.
41-летний бывший защитник будет помогать главному тренеру Игорю Ларионову.
Петербургский клуб ранее сообщил, что в штаб команды также вошли Филипп Арзамазов и Андрей Цайслер.
В двух предыдущих сезонах Максим Семенов работал в «Ладе».
По ходу прошлого сезона Семенов также привлекался Федерацией хоккея России для работы в молодежной сборной страны и сборной «Россия 25».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт СКА
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