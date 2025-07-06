Тэйвс о переходе в «Виннипег»: «Не мог представить себя в форме другого клуба. Это интуитивное решение. На меня нахлынули воспоминания из детства о том, почему и когда я полюбил хоккей»
Джонатан Тэйвс прокомментировал переход в «Виннипег».
Канадский нападающий возвращается в хоккей после двух пропущенных сезонов. Форвард не играет с сезона-2022/23. Он является уроженцем Виннипега.
«Я не мог представить себя в форме другого клуба в какой-то момент. Это не тот случай, когда ты выписываешь плюсы и минусы. Это скорее интуитивное решение, которое просто ощущалось правильным.
[На меня] нахлынули все воспоминания из детства о том, почему и когда я полюбил хоккей. Все началось с того, когда я был маленьким и пришел на домашний стадион «Виннипега», – сказал Джонатан Тэйвс.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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