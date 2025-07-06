Чейссон о чемпионстве «Вашингтона» в 2018-м: «Овечкин оставил автограф и подарил мне форму «Нэшионалс», в которой сделал символический бросок в матче МЛБ»

Алекс Чейссон рассказал о подарке от Александра Овечкина.

Бывший нападающий Алекс Чейссон выиграл Кубок Стэнли вместе с «Вашингтоном» в 2018 году.

«Я получил много подарков от него. Многие из этих вещей – особенные.

Не знаю, помните вы или нет, но мы посетили матч «Вашингтон Нэшионалс» (клуб МЛБ – Спортс’‘) после того, как выиграли Кубок Стэнли.

Они дали Ови форму клуба, в которой он сделал первый символический бросок. Он оставил автограф на этой форме и подарил ее мне», – сказал Алекс Чейссон .