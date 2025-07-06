Чейссон о чемпионстве «Вашингтона» в 2018-м: «Овечкин оставил автограф и подарил мне форму «Нэшионалс», в которой сделал символический бросок в матче МЛБ»
Алекс Чейссон рассказал о подарке от Александра Овечкина.
Бывший нападающий Алекс Чейссон выиграл Кубок Стэнли вместе с «Вашингтоном» в 2018 году.
«Я получил много подарков от него. Многие из этих вещей – особенные.
Не знаю, помните вы или нет, но мы посетили матч «Вашингтон Нэшионалс» (клуб МЛБ – Спортс’‘) после того, как выиграли Кубок Стэнли.
Они дали Ови форму клуба, в которой он сделал первый символический бросок. Он оставил автограф на этой форме и подарил ее мне», – сказал Алекс Чейссон.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russian Machine Never Breaks
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