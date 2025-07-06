Добеш подписал 2-летний контракт с «Монреалем» с зарплатой 965 тысяч долларов в год. Голкипер сыграл 16 матчей в прошлом сезоне

«Монреаль» и Якуб Добеш продлили контракт.

Канадский клуб подписал новое одностороннее соглашение с 24-летним голкипером на два года.

Зарплата чешского вратаря составит 965 тысяч долларов за сезон.

В прошлом сезоне Якуб Добеш провел 16 матчей за «Канадиенс» в регулярном чемпионате НХЛ , одержал 7 побед, пропуская в среднем 2,74 шайбы и отражая 90,9% бросков.