Добеш подписал 2-летний контракт с «Монреалем» с зарплатой 965 тысяч долларов в год. Голкипер сыграл 16 матчей в прошлом сезоне
«Монреаль» и Якуб Добеш продлили контракт.
Канадский клуб подписал новое одностороннее соглашение с 24-летним голкипером на два года.
Зарплата чешского вратаря составит 965 тысяч долларов за сезон.
В прошлом сезоне Якуб Добеш провел 16 матчей за «Канадиенс» в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 7 побед, пропуская в среднем 2,74 шайбы и отражая 90,9% бросков.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Монреаля»
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