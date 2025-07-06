Ковальчук о том, готов ли помочь «Атланте» в случае возвращения в НХЛ: «Я всегда открыт. Но не просто для того, чтобы получать зарплату. Хочу быть частью процесса»

Илья Ковальчук оценил возможность появление клуба НХЛ в Атланте.

Ранее появилась информация , что в Атланте одобрили строительство арены на 18 тысяч зрителей и стоимостью 3 млрд долларов под команду НХЛ.

«Атланта» выступала в лиге, но в 2011 году клуб переехал в Виннипег.

«Атланта – большой спортивный город. Там играют «Фэлконс» (клуб НФЛ – Спортс’‘), «Брейвс» (клуб МЛБ – Спортс’‘) и «Хоукс» (клуб НБА – Спортс’‘).

Почему бы там не сделать хоккейную команду тоже? Если лига и комиссионер Гэри Беттмэн посчитают, что расширение имеет смысл, то я думаю, что это может сработать.

Если они хотят привлечь таких парней, как я или Дэни Хитли , я всегда открыт. Но не просто для того, чтобы получать зарплату. Я хочу быть частью процесса. Мне интересны реальные задачи.

Никогда не знаешь, какие предложения могут поступить. В этом красота хоккея – он всегда находит способ преподнести сюрприз», – сказал бывший нападающий «Атланты» Илья Ковальчук .