Лучший бомбардир «Куньлуня» Йип дисквалифицирован на 2 матча за атаку в область головы и шеи соперника

Теги Витязь дисквалификации КХЛ Брэндон Йип Куньлунь Ред Стар Хоккей

Нападающий «Куньлуня» Брэндон Йип дисквалифицирован на 2 матча. 

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ вынес игроку наказание по итогам матча с «Витязем» (0:1). В одном из эпизодов игрок совершил атаку в область головы соперника и был удален на 5 минут.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Йипа по п. 1.3 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать игрока на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги.

Йип – лучший бомбардир «Куньлуня» в этом сезоне. На его счету 39 (18+21) очков в 48 матчах. 

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