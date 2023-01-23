Лучший бомбардир «Куньлуня» Йип дисквалифицирован на 2 матча за атаку в область головы и шеи соперника

Нападающий «Куньлуня» дисквалифицирован на 2 матча.

Спортивно-дисциплинарный комитет Фонбет Чемпионата КХЛ вынес игроку наказание по итогам матча с « » (0:1). В одном из эпизодов игрок совершил атаку в область головы соперника и был удален на 5 минут.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Куньлунь Ред Стар» Брэндона Йипа по п. 1.3 статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (атака в голову или шею), дисквалифицировать игрока на два матча и подвергнуть денежному штрафу», – говорится в заявлении лиги.

Йип – лучший бомбардир « » в этом сезоне. На его счету 39 (18+21) очков в 48 матчах.