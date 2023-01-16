Мартемьянов после победы над «Барысом»: «Один из лучших матчей Шарова в сезоне. Практически без ошибок: прессинговал, шел в отбор, в обороне хорошо»

прокомментировал победу над « » со счетом 2:1.

– Как и предполагали, матч был очень напряженный. Понимали, что сопернику надо залезать в восьмерку, так оно и получилось.

Благодарен парням, что в обороне пластались. Соперник очень настойчиво хотел забить нам гол, но наш вратарь неплохо отыграл. Забили хорошие трудовые голы. Это меня радует.

Самоотдача была на хорошем уровне, а к содержанию игры есть небольшие претензии – приедем домой и будем разбирать игру. По составу у нас тоже небольшие проблемки есть, но они решаемы.

– После матча вы разговаривали с . Что вы ему говорили?

– По содержанию игры, индивидуальной, это один из его лучших матчей. Практически сыграл без ошибок.

Когда надо – прессинговал, в отбор шел, на добивании и в обороне хорошо сыграл. Я ему это и сказал. Один из его лучших матчей в сезоне точно.

– Насколько вы были недовольны тем, что во втором периоде практически не было бросков в створ?

– Конечно, недоволен. Соперник очень сильно поджал нас. Претензии по началу атаки к нашим защитникам, хотя нападающие очень быстро убегали в контратаку, очень долго передерживали шайбу.

Будем работать. Выходы из зоны отрабатываются практически на каждой раскатке, но очень много передерживаем шайбу.

Хотя в первом периоде этого практически не было – шайба между защитниками ходила и хорошо начинали атаку. Ничего не предвещало такой игры, но соперник прилично добавил. Но мы стойко оборонялись, – сказал главный тренер « ».