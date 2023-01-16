Мерфи установил рекорд результативности «Сибири» для защитников, набрав 34 очка. У Херсли было 33 балла в сезоне-2014/15

установил рекорд результативности для защитников « ».

Канадский защитник отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата против «Барыса» (1:1, второй период).

Таким образом, на счету Мерфи стало 34 (8+26) балла за результативность в 47 матчах этого сезона.

Предыдущее достижение принадлежало , который, выступая за новосибирцев, в регулярном чемпионате-2014/2015 набрал 33 (16+17) очка.