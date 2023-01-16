Мерфи установил рекорд результативности «Сибири» для защитников, набрав 34 очка. У Херсли было 33 балла в сезоне-2014/15
Тревор Мерфи установил рекорд результативности для защитников «Сибири».
Канадский защитник отметился результативной передачей в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:1, второй период).
Таким образом, на счету Мерфи стало 34 (8+26) балла за результативность в 47 матчах этого сезона.
Предыдущее достижение принадлежало Патрику Херсли, который, выступая за новосибирцев, в регулярном чемпионате-2014/2015 набрал 33 (16+17) очка.
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