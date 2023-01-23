Кателевский заработает 15 млн рублей за 3 года по новому контракту с «Ак Барсом»

Теги Ак Барс КХЛ деньги Дмитрий Кателевский Хоккей

Стало известно, сколько Дмитрий Кателевский заработает по новому контракту с «Ак Барсом». 

27 декабря казанский клуб продлил соглашение с форвардом до 2026 года

По информации Metaratings.ru, окладная часть Кателевского по трехлетнему контракту составит суммарно 15 миллионов рублей. В первый год он заработает 3 миллиона рублей, во второй – 5, в третий – 7.

В текущем сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ форвард провел 15 матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «+3». 

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2 комментария

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Владислав Свидзинский
По меркам КХЛ за еду
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Dr Gonzo
Отлично. Перспективный парень, должен в следующем сезоне стабильно заиграть в основе.
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