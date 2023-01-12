Бровкин об угрозах мошенника: «Говорил, что мне прострелят колени, сделают так, чтобы не вернулся в хоккей»

Теги Ак Барс происшествия КХЛ Барс ВХЛ деньги Артур Бровкин Хоккей

Артур Бровкин рассказал, какие угрозы получал от мошенника.

Игрок выступил в суде в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве. 

Напомним, хоккеист системы «Ак Барса» отдал 4,8 млн рублей вымогателю, угрожавшему ему расправой от криминальных авторитетов. Мошенник утверждал, что деньги пойдут вору в законе.

«[Максим Сидоров] постоянно мне говорил, что мне прострелят колени, что не смогу в хоккей играть, говорил, что сделают «профилактику» тебе.

[Говорил, что] если не найдешь деньги, то тебе прострелят колени – не будут убивать, но сделают так, чтобы ты не вернулся в хоккей», – рассказал нападающий системы «Ак Барса» в суде.

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4 комментария

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Варлампий Варлампий
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Ваня Бровкин всех сильней
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DrDro
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Что у него и его близких в головах?
Какие простреленные колени, какие смотрящие?
В пабликах ауешных пересидел что ли?
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Евгений Докторов
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Здравствуйте, есть вопрос по приложению КХЛ, кто им занимается? Просто есть идея по добавлению информации
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Сергей Орлов
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Какой феерический дурачок)
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