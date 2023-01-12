Бровкин об угрозах мошенника: «Говорил, что мне прострелят колени, сделают так, чтобы не вернулся в хоккей»

Артур Бровкин рассказал, какие угрозы получал от мошенника.

Игрок выступил в суде в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве.

Напомним, хоккеист системы «Ак Барса» отдал 4,8 млн рублей вымогателю, угрожавшему ему расправой от криминальных авторитетов. Мошенник утверждал, что деньги пойдут вору в законе.

«[Максим Сидоров] постоянно мне говорил, что мне прострелят колени, что не смогу в хоккей играть, говорил, что сделают «профилактику» тебе.

[Говорил, что] если не найдешь деньги, то тебе прострелят колени – не будут убивать, но сделают так, чтобы ты не вернулся в хоккей», – рассказал нападающий системы «Ак Барса» в суде.