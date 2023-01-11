Форвард «Ак Барса» Бровкин отдал 4,8 млн рублей вымогателю, угрожавшему ему расправой от криминальных авторитетов. Мошенник утверждал, что деньги пойдут вору в законе

Артур Бровкин выступил в суде в качестве потерпевшего по делу о вымогательстве.

Как сообщалось ранее, Максим Сидоров сказал хоккеисту системы «Ак Барса», что из-за него пострадали очень солидные люди, и игрок заочно должен им серьезные суммы. Он угрожал форварду как устно, так и через мессенджеры.

На допросе в Ново-Савиновском райсуде Казани форвард сообщил, что его знакомый Максим Сидоров сказал ему, что «группировщики с «Квартала» проиграли на его прогнозе 2 млн рублей, будут искать игрока и «не дадут дальнейшей жизни».

По словам Бровкина, Сидоров убедил его, что обращаться за помощью в полицию или клуб нельзя, так как будет хуже: «подбросят наркотики», «сделают так, что в хоккей играть не сможешь – убивать не будут, но могут прострелить ногу».

Сидоров сообщил, что поможет решить вопрос через знакомого Марата Хасанзянова по кличке Зига. Позже он заявил, что «группировщики с «Квартала» вышли на «более серьезных людей» – сначала некоего Кобу, а потом казанского вора в законе Романа Сычева (Сыча).

«По словам Сидорова, они вышли на Сыча и предложили за мою голову 5 млн рублей. Он сказал: «Я закрою эту ячейку, отдам деньги за тебя, но тебе нужно будет доплатить, чтобы Сыч пошел за нас, а не за группировщиков с «Квартала».

Если не ошибаюсь, 150-300 тысяч нужно было отдать Сычу, чтобы он за меня пошел, а не за группировщиков», – рассказал Бровкин.

С апреля 2021 года по апрель 2022-го Бровкин отдал Сидорову почти 4,8 млн рублей, сообщает «Реальное время». По словам потерпевшего, он платил на протяжении года, отдавая от 15 до 700 тысяч рублей за раз. Когда у игрока закончились деньги, его родителям пришлось брать кредиты.

Расследование показало, что Хасанзянов средств Бровкина не получал и «группировщикам с «Квартала» не помогал, Сидоров просто прикрывался его именем и именами других авторитетов. В результате Хасанзянова освободили.

По версии обвинения, Сидоров придумал легенду об угрозах хоккеисту со стороны криминальных авторитетов из-за неверной информации о возможном исходе матчей « », которая не позволила выиграть при ставках на спорт. Сидоров признал свою вину в полном объеме.

21-летний Бровкин в сезоне-2022/23 провел 1 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ, не набрав очков. В 30 играх за «Барс» в его активе 10 (4+6) баллов.