Тамбиев о 0:1 с «Амуром»: «Адмиралу» не хватает мастерства, креативности в атаке. Биться и сражаться – мало»

высказался о поражении «Адмирала» от « » (0:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– Комментарий будет коротким, боролись, бились, сражались, но без голов побед не бывает, с нулем тяжело побеждать.

– Банальный вопрос, но он напрашивается. Чего не хватило?

– Да много чего не хватает. Не хватает мастерства, не хватает креативности в атаке. Я считаю, что если нет мастерства, то игроки должны лезть, закрывать вратаря, работать на пятаке. Мы им это все говорили перед игрой, на это направляли. Направляли и после второго периода. Нужно хотеть и желать забивать голы. Полный дворец приходит, как можно не забить гол на такой арене. Как бывший нападающий я не понимаю. Бились, сражались, выполняли, ошиблись и нас наказали. Одного «сражаться» здесь мало, нужно забивать. Моменты были, моментов много. Но ничего не сделаешь, мне жаль проигрывать такие игры.

– Когда команды играют уже восьмой раз, уже изучили друг друга досконально, тяжело удивить. В таких матчах удача большое значение имеет?

– Ну конечно. Фарт сейчас ушел от нас. Его тоже заслужить, заработать надо. Когда философия правильная, тогда и фарт в нашу сторону работает. Сейчас же все идет экстремально, идет битва за плей-офф. Все же тоже « » изучили. Я им сейчас сказал в раздевалке: «Надо прыгнуть выше головы, вытащить из себя, достать и положить на лед». Биться и сражаться – мало.

Немного другие качества проявлять надо. Где-то хладнокровия не хватает в завершении, где-то торопятся. Будем готовиться, расстраиваться некогда. Жаль такие игры отдавать. По нашей статистике сорок бросков, из сорока бросков можно один гол забить. Бросить камень в их огород я не могу. В Хабаровске я был недоволен отдельными игроками, честно скажу. Не все тогда играли с душой и сердцем, сегодня – все. Будем работать, будем еще усерднее тренироваться.

– Криштофа мы как скоро увидим, можно приоткрыть чуть-чуть занавесу?

– Боюсь, что не скоро. Пока все сложно. В нашей колоде игроков его не хватает, что уж говорить, – сказал главный тренер клуба из Владивостока.