Вратарь «Амура» Аликин 5-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 40 бросков «Адмирала»

Теги Амур КХЛ Адмирал Евгений Аликин Хоккей

Вратарь «Амура» Евгений Аликин 5-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 40 бросков «Адмирала».

Хабаровский клуб обыграл соперников из Владивостока в гостях (1:0) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

28-летний вратарь провел 18-й сухой матч за хабаровский клуб. Он является рекордсменом «тигров» по их числу. 

В текущем сезоне у Аликина стало 5 матчей на ноль. Он делит лидерство в лиге с Константином Волковым из московского «Динамо» и Иваном Бочаровым из «Локомотива».

Со статистикой вратаря можно подробнее ознакомиться здесь

6 комментариев

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Ульян Реактивный
Ответ sfilatov13
адмирал с амуром по очереди друг другу не забивают, вот у Аликина и Серебрякова сухари копятся
Не несите ерунду
Забивают ещё как
Просто наш Женька КРАСАВЕЦ
0
-1
-1
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Иван Голинько
Ответ Виталий Желтоусов
Адмирал начал движение вниз. Это было неизбежно. Хорошо что запаса очков хватит чтобы выйти в плей-офф.
Очень сомнительно, может и не хватить
+1
0
+1
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Данил Колпиков
Ответ Руслан Х
Сдаётся мне не долго будет оставаться в Хабаровске.🤔
Да уже 5 сезонов на хорошем уровне. Так что может и навсегда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
Адмирал начал движение вниз. Это было неизбежно. Хорошо что запаса очков хватит чтобы выйти в плей-офф.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sfilatov13
адмирал с амуром по очереди друг другу не забивают, вот у Аликина и Серебрякова сухари копятся
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Х
Сдаётся мне не долго будет оставаться в Хабаровске.🤔
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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