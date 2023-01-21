Вратарь «Амура» Аликин 5-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 40 бросков «Адмирала»

Вратарь « » 5-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 40 бросков « ».

Хабаровский клуб обыграл соперников из Владивостока в гостях (1:0) в рамках Фонбет Чемпионата КХЛ.

28-летний вратарь провел 18-й сухой матч за хабаровский клуб. Он является рекордсменом «тигров» по их числу.

В текущем сезоне у Аликина стало 5 матчей на ноль. Он делит лидерство в лиге с Константином Волковым из московского «Динамо» и Иваном Бочаровым из «Локомотива».

Со статистикой вратаря можно подробнее ознакомиться здесь.