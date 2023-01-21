Бродхерст о КХЛ: «Высокий уровень стал сюрпризом для меня. Конкуренция в лиге удивляет, матчи похожи на плей-офф»

Теги Авангард КХЛ Алекс Бродхерст Р-Спорт Хоккей

Форвард «Авангарда» Алекс Бродхерст сказал, что высокий уровень КХЛ стал для него сюрпризом. 

29-летний американец перешел в омский клуб из чемпионата Финляндии. В 52 матчах текущего Фонбет Чемпионата КХЛ у него 24 (10+14) очка. 

«Высокий уровень КХЛ стал сюрпризом для меня. Это очень хорошая лига, в которой много отличных игроков с опытом выступлений в НХЛ.

Конкуренция в лиге удивляет. Здесь с первого матча до сегодняшнего дня идет напряженная борьба, каждая игра очень важна. Я не сразу смог приспособиться к такому уровню сложности, но рад, что постепенно смог прибавить.

 Уже сейчас матчи в чемпионате похожи на игры плей-офф. Все выходят на площадку и бьются, чтобы занять место повыше и получить преимущество своей площадки. Да, мы проиграли пару матчей подряд, но это были хорошие уроки», – сказал Бродхерст. 

 

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2 комментария

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Александр Зевальд
Зря так о нём ведь он действительно начал плохо а сейчас бьётся со многими на равне и не забывайте о его решающих голах
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Александр_Ронни
зато твой низкий уровень не стал сюрпризом для специалистов, поезжай домой или обратно в ляндию
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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