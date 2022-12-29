Генменеджер «Авангарда» о Бродхерсте: «Обязательно будем оставлять при возможности. Алекс интересен нам во всех отношениях»
Генеральный менеджер «Авангарда» высказался о возможности подписания нового контракта с Алексом Бродхерстом.
– Алекс Бродхерст проводит довольно симпатичный второй отрезок сезона. Какие перспективы на будущий сезон?
– Будет зависеть от того, сколько будет иностранцев.На сегодняшний момент будет окончательное решение три человека – значит, будем исходить. 4-5 человек мы физически держать просто не сможем.
У нас подписаны два иностранца на следующий сезон – Найт и Буше. Естественно, если будет такая возможность – мы обязательно будем оставлять этого парня.
– Правильно ли я понимаю, что продление контракта с Бродхерстом у вас в приоритете?
– Конечно, в приоритете. Но нам надо до конца дождаться, чтобы понимать, какая будет ситуация. Но что Алекс нам интересен во всех отношениях – это без сомнения, – сказал Рашид Хабибулин.
29-летний центральный нападающий набрал 21 (9+12) балл за результативность в 44 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
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