Генменеджер «Авангарда» о Бродхерсте: «Обязательно будем оставлять при возможности. Алекс интересен нам во всех отношениях»

Генеральный менеджер « » высказался о возможности подписания нового контракта с Алексом Бродхерстом.

– проводит довольно симпатичный второй отрезок сезона. Какие перспективы на будущий сезон?

– Будет зависеть от того, сколько будет иностранцев.На сегодняшний момент будет окончательное решение три человека – значит, будем исходить. 4-5 человек мы физически держать просто не сможем.

У нас подписаны два иностранца на следующий сезон – Найт и Буше. Естественно, если будет такая возможность – мы обязательно будем оставлять этого парня.

– Правильно ли я понимаю, что продление контракта с Бродхерстом у вас в приоритете?

– Конечно, в приоритете. Но нам надо до конца дождаться, чтобы понимать, какая будет ситуация. Но что Алекс нам интересен во всех отношениях – это без сомнения, – сказал Рашид Хабибулин.

29-летний центральный нападающий набрал 21 (9+12) балл за результативность в 44 матчах Фонбет чемпионата .