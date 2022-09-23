Бродхерст об игре за «Авангард»: «Рад, что пошли очки. Буду продолжать искать возможность забить первый гол»

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Алекс Бродхерст надеется, что вскоре забьет свой первый гол в КХЛ

29-летний американский нападающий сделал 3 передачи в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:1), на его счету стало 4 (0+4) очка в 9 играх. 

«Думаю, я показывал хороший хоккей, но шайба все никак не залетала в ворота. Я старался не усложнять, надежно действовать в обороне и надеялся, что это приведет к хорошим результатам. В прошлом матче была пара удачных отскоков, мы забили хорошие голы.

Рад, что удается набирать очки, буду продолжать искать возможность забить свой первый гол. Надеюсь, что наша победная серия продолжится», – сказал Бродхерст. 

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