Кизимов о дубле «Салавату»: «В «Нефтехимике» сразу дали карт-бланш, большинство. Мысли о хет-трике были, но они не захотели вратаря снимать»

Форвард « » Семен Кизимов высказался о дубле в ворота « ».

Нижнекамский клуб обыграл уфимцев (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

23-летний Кизимов, арендованный у « », набрал 6 (3+3) очков в 7 играх за новую команду.

«Нас трудно было обыграть: все старались, бились и делали на льду правильные действия, которые привели нас к положительному результату. Пропустили две шайбы в концовке? Противник тоже не хотел проигрывать. Делал задел на следующую игру. Где-то мы потеряли концентрацию, побежали забивать, чуть-чуть не помогли Сане Судницину «засушить» матч.

В чем секрет моего успеха в «Нефтехимике»? Тьфу-тьфу (постучал по столу). Я чуть-чуть суеверный (улыбается). Естественно, сказывается доверие тренерского штаба. Мне дали карт-бланш, я начал сразу играть в большинстве. Почувствовал в себе уверенность, поэтому и показываю результат. Главное, чтобы команда выигрывала!

Конечно, о хет-трике мысли были. Думал, может вратаря снимут, но что-то они не захотели. Расстроился чуть-чуть (улыбается). По игре моментов то после дубля у меня особо и не было. Старались, конечно, звеном что-то придумать. В большинстве выходили, но, как будто, отрезало», – сказал Кизимов.