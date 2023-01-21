Кизимов о дубле «Салавату»: «В «Нефтехимике» сразу дали карт-бланш, большинство. Мысли о хет-трике были, но они не захотели вратаря снимать»

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Форвард «Нефтехимика» Семен Кизимов высказался о дубле в ворота «Салавата». 

Нижнекамский клуб обыграл уфимцев (5:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

23-летний Кизимов, арендованный у «Автомобилиста», набрал 6 (3+3) очков в 7 играх за новую команду. 

«Нас трудно было обыграть: все старались, бились и делали на льду правильные действия, которые привели нас к положительному результату. Пропустили две шайбы в концовке? Противник тоже не хотел проигрывать. Делал задел на следующую игру. Где-то мы потеряли концентрацию, побежали забивать, чуть-чуть не помогли Сане Судницину «засушить» матч.

В чем секрет моего успеха в «Нефтехимике»? Тьфу-тьфу (постучал по столу). Я чуть-чуть суеверный (улыбается). Естественно, сказывается доверие тренерского штаба. Мне дали карт-бланш, я начал сразу играть в большинстве. Почувствовал в себе уверенность, поэтому и показываю результат. Главное, чтобы команда выигрывала!

Конечно, о хет-трике мысли были. Думал, может вратаря снимут, но что-то они не захотели. Расстроился чуть-чуть (улыбается). По игре моментов то после дубля у меня особо и не было. Старались, конечно, звеном что-то придумать. В большинстве выходили, но, как будто, отрезало», – сказал Кизимов. 

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