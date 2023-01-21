Кокорев стал исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» после отставки Светлова

Теги КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Хоккей

Дмитрий Кокорев стал исполняющим обязанности главного тренера «Сочи».

После поражения в Мытищах от «Куньлуня» (1:5) клуб принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Сергеем Светловым.

Последние четыре сезона 44‑летний специалист работал ассистентом, а затем главным тренером ступинского «Капитана» – молодежной команды «Сочи».

«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции КХЛ с 21 очком в 52 играх.

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1 комментарий

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42mk@
Давайте в вхл уже. Меткуз за меньшее отправили.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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