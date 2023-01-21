Кокорев стал исполняющим обязанности главного тренера «Сочи» после отставки Светлова
Дмитрий Кокорев стал исполняющим обязанности главного тренера «Сочи».
После поражения в Мытищах от «Куньлуня» (1:5) клуб принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером Сергеем Светловым.
Последние четыре сезона 44‑летний специалист работал ассистентом, а затем главным тренером ступинского «Капитана» – молодежной команды «Сочи».
«Сочи» занимает последнее место в Западной конференции КХЛ с 21 очком в 52 играх.
1 комментарий