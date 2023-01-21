Светлов о 4 поражениях «Сочи» от «Куньлуня»: «Может, какая-то заколдованная для нас команда»

оценил поражение « » от «Куньлуня» (1:5).

«Игрой нашей я не очень доволен. Никак мы не можем устроить хорошее противостояние с « ». Во всех последних матчах с ними не все получалось так, как мы хотели. В этот раз получился такой же матч, не так пошло, как мы планировали.

Не справлялись с атаками противника, он нас опережал, был сильнее и агрессивнее. Естественно, проиграли пятак. Было много ненужного брака. Самый большой минус – наше большинство, ничего серьезного там мы не создали.

Это был один из таких матчей, когда не все получалось. Будем работать над улучшением нашей игры. Ищем пути, ищем возможности. Много было игры в большинстве, но вообще ничего не получалось. В других матчах было лучше. Может, «Куньлунь» какая-то заколдованная для нас команда («Сочи» проиграл китайскому клубу все 4 матча в сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ – прим. Sports.ru).

Встреча со «Спартаком» будет дневная. Предложим активную, агрессивную игру, используем нашу молодость. Поработаем с видео, посмотрим ошибки, покажем, как соперник играет. В следующей игре все начинается заново, счет будет 0:0. Хочется вернуться с выезда с набранными очками», – сказал Светлов, уволенный после этого матча с поста главного тренера «Сочи».