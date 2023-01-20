Светлов подтвердил отставку из «Сочи»: «Это не мое решение. Так решило руководство»

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Сергей Светлов сообщил, что был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи».

Сочинцы проиграли «Куньлуню» (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Да, я попрощался с командой «Сочи». Это не мое решение, так решило руководство. На следующий матч против «Спартака» выведет новый тренер. Кто он – я не знаю», – сказал Светлов.

Под руководством Светлова «Сочи» установил антирекорд по количеству поражений подряд в истории КХЛ (20 матчей), а также антирекорд по поражениям в чемпионатах России (21 матч).

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