Светлов подтвердил отставку из «Сочи»: «Это не мое решение. Так решило руководство»

сообщил, что был отправлен в отставку с поста главного тренера «Сочи».

Сочинцы проиграли «Куньлуню» (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

«Да, я попрощался с командой «Сочи». Это не мое решение, так решило руководство. На следующий матч против «Спартака» выведет новый тренер. Кто он – я не знаю», – сказал Светлов.

Под руководством Светлова « » установил антирекорд по количеству поражений подряд в истории (20 матчей), а также антирекорд по поражениям в чемпионатах России (21 матч).