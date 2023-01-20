Светлов покинул пост тренера «Сочи» после 1:5 от «Куньлуня». Он пришел вместо Назарова по ходу сезона

Теги КХЛ Сергей Светлов Сочи Куньлунь Ред Стар Спорт-Экспресс Хоккей

Сергей Светлов покинул пост главного тренера «Сочи».

62-летний специалист попрощался с командой после поражения от «Куньлуня» (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Светлов возглавил южан в октябре 2022 года, сменив Андрея Назарова на посту главного тренера.

Под руководством Светлова «Сочи» установил антирекорд по количеству поражений подряд в истории КХЛ (20 матчей), а также антирекорд по поражениям в чемпионатах России (21 матч).

Сочинский клуб занимает последнее, 11-е, место в таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 52 матчах. У команды 6 побед в этом сезоне.

3 комментария

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Максим Катебо
Зря. Светлов хороший специалист, Сочи уж точно стал играть интереснее, чем при Назарове, быстрее/конструктивнее. Странное решение. Сезон так и так не спасти уже. Лучше заниматься построением игры, чем чехардой тренерского состава.
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denikovalev270709@gmail.com
Это было кончено очевидно. Интересно кто будет вообще тренировать таких. Еще интересно кто будкт новым тренером.
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Фёдор Кузнецов
Были надежды что при нём всё станет лучше, но стало только хуже, ну и потерять ведущего защитника и двух форвардов тоже не улучшило работу
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+2
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