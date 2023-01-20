Светлов покинул пост тренера «Сочи» после 1:5 от «Куньлуня». Он пришел вместо Назарова по ходу сезона

покинул пост главного тренера « ».

62-летний специалист попрощался с командой после поражения от « » (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Светлов возглавил южан в октябре 2022 года, сменив Андрея Назарова на посту главного тренера.

Под руководством Светлова «Сочи» установил антирекорд по количеству поражений подряд в истории (20 матчей), а также антирекорд по поражениям в чемпионатах России (21 матч).

Сочинский клуб занимает последнее, 11-е, место в таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 52 матчах. У команды 6 побед в этом сезоне.