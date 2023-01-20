Светлов покинул пост тренера «Сочи» после 1:5 от «Куньлуня». Он пришел вместо Назарова по ходу сезона
Сергей Светлов покинул пост главного тренера «Сочи».
62-летний специалист попрощался с командой после поражения от «Куньлуня» (1:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Светлов возглавил южан в октябре 2022 года, сменив Андрея Назарова на посту главного тренера.
Под руководством Светлова «Сочи» установил антирекорд по количеству поражений подряд в истории КХЛ (20 матчей), а также антирекорд по поражениям в чемпионатах России (21 матч).
Сочинский клуб занимает последнее, 11-е, место в таблице Западной конференции, набрав 21 балл в 52 матчах. У команды 6 побед в этом сезоне.
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