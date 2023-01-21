КХЛ. «Адмирал» примет «Амур», «Динамо» против ЦСКА, СКА в гостях у «Торпедо»
Московское «Динамо» сыграет с ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Адмирал» примет «Амур», «Автомобилист» будет противостоять «Барысу», СКА проведет гостевой матч с «Торпедо».
- Дата проведения
- 21 января, 10.00, «Фетисов Арена»
- Дата проведения
- 21 января, 14.30, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 21 января, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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