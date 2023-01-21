КХЛ. «Адмирал» примет «Амур», «Динамо» против ЦСКА, СКА в гостях у «Торпедо»

Теги ЦСКА СКА Амур Автомобилист Торпедо результаты КХЛ Барыс Динамо Адмирал Хоккей

Московское «Динамо» сыграет с ЦСКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Адмирал» примет «Амур», «Автомобилист» будет противостоять «Барысу», СКА проведет гостевой матч с «Торпедо». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Адмирал – Амур
Дата проведения
21 января, 10.00, «Фетисов Арена»
Онлайн матча Видео

 

Автомобилист – Барыс
Дата проведения
21 января, 14.30, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – ЦСКА
Дата проведения
21 января, 17.00, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – СКА
Дата проведения
21 января, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Back to the Future in 2012 :)!!!
ХК Автомобилист. Удачи, счастья и добра. Победу взять теперь пора. Зима, зимушка - зима. Всё, чудо точно есть всегда. P.S. Общий счёт 3 - 2 пока, взять 4 : 2 пора ♥ :)!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leon74
Игрокам без трамв, всем приятного просмотра 🙂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий