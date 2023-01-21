Айэленд о «Куньлуне»: «Выход в плей-офф был бы большим вкладом в развитие китайского хоккея»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (5:1).

«У нас получился очень хороший старт, мы достаточно быстро забросили три шайбы. В последних матчах мы играем одинаково в этом плане. Во втором периоде мы немного выдохлись, часто отдавали сопернику шайбу. Наш вратарь очень хорошо поработал, выручал нас сэйвами. В третьем периоде мы вернулись в игру, добавили интенсивности и заиграли в том же духе, как и в начале.

Из негативных моментов: мы удалялись чаще, чем нужно было, стоит играть дисциплинированнее. За семь минут до конца матча нельзя удаляться фактически до конца игры.

Три момента матча – меньшинство, где ребята провели невероятную работу, большинство, где тоже достаточно хорошо сработали, и игра «5 на 5», где нам нужно больше прогрессировать.

Нельзя сказать, что именно «Сочи» для нас самый комфортный соперник. Мы проводили хорошие матчи и против других команд. Не будем делать на этом акцент. Мы играли хорошо и против топовых соперников. Для нас важно не только выигрывать матчи, но и вырабатывать постоянство. Не так, чтобы мы выиграли один матч, а потом началась серия поражений.

Для нас выход в плей-офф – это одна из целей. Это будет большой шаг для организации, для клуба. Это будет и большой вклад в развитие китайского хоккея. Мы знаем, сколько у наших соперников очков, но нам нужно концентрироваться на себе, играть лучше. И тем самым создавать себе возможность попасть в плей-офф», – сказал Грег Айэленд.

После 54 матчей «Куньлунь» занимает в таблице Запада 10-е место, отставая от идущего 8-м минского «Динамо» на 10 очков.