Форвард «Ак Барса» Панюков о 2:0 с «Авангардом»: «Стараемся выполнять тренерскую установку, играть дисциплинированно. Обошлись без ошибок»

Теги Ак Барс Авангард Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кирилл Панюков Хоккей

Кирилл Панюков оценил победу «Ак Барса» над «Авангардом» (2:0).

«Когда выигрываешь, всегда позитив – стараешься перенести его на следующую игру. Очень рад, что мы победили, все сложилось в нашу пользу.

В моменте с моим голом постарались сыграть активно. Здорово, что Сэм [Семенов] увидел, зряче отдал на подставление, и доля везения – не бывает такого, чтобы голы без удачи забивались. 2:0 покомфортнее, конечно.

Стараемся в каждом матче выполнять тренерскую установку, играть дисциплинированно. Знали, что у соперника – лучшее большинство в лиге, разбирали. Сделали правильные выводы, удалось обойтись без ошибок», – сказал нападающий «Ак Барса».

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