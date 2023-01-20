Гарипов о Билялетдинове: «Это самый успешный тренер не только для «Ак Барса», но и для всей России. Сильный тактик»

поделился мнением о тренере Зинэтуле Билялетдинове.

– Вы воспитанник « » и, конечно, следите за командой. Как оцениваете резонансные перестановки и возвращение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера?

– Здорово для Казани, что Зинэтула Хайдярович вернулся в «Ак Барс». Это самый успешный тренер не только для «Ак Барса», но и для всей России. Я думаю, все хоккеисты в команде этому рады.

– Он три года не работал, и команда сразу начала побеждать. Как такое возможно?

– Во-первых, я не думаю, что он не работал. Все равно он наверняка анализировал хоккей. Понимаете, как бы хоккей ни менялся, такой специалист всегда сможет видоизменить свое видение хоккея под текущие реалии. живет хоккеем, ему не трудно это сделать.

Также и атмосфера, и дисциплина в раздевалке. Это вообще самое главное. От этого в основном и зависят победы. Важно, когда все в команде дружные и друг друга уважают. Тем более когда управляет такой тренер, как Зинэтула Хайдярович. Он сильный тактик, люди порой не осознают, насколько он силен в построении игры команды. Иногда даже хоккейные люди не могут этого понять. Что уж говорить про остальных... – сказал вратарь « ».