Гарипов о Билялетдинове: «Это самый успешный тренер не только для «Ак Барса», но и для всей России. Сильный тактик»

Теги Ак Барс Нефтехимик Зинэтула Билялетдинов КХЛ Эмиль Гарипов Хоккей

Эмиль Гарипов поделился мнением о тренере Зинэтуле Билялетдинове.

– Вы воспитанник «Ак Барса» и, конечно, следите за командой. Как оцениваете резонансные перестановки и возвращение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера?

– Здорово для Казани, что Зинэтула Хайдярович вернулся в «Ак Барс». Это самый успешный тренер не только для «Ак Барса», но и для всей России. Я думаю, все хоккеисты в команде этому рады.

– Он три года не работал, и команда сразу начала побеждать. Как такое возможно?

– Во-первых, я не думаю, что он не работал. Все равно он наверняка анализировал хоккей. Понимаете, как бы хоккей ни менялся, такой специалист всегда сможет видоизменить свое видение хоккея под текущие реалии. Зинэтула Билялетдинов живет хоккеем, ему не трудно это сделать.

Также и атмосфера, и дисциплина в раздевалке. Это вообще самое главное. От этого в основном и зависят победы. Важно, когда все в команде дружные и друг друга уважают. Тем более когда управляет такой тренер, как Зинэтула Хайдярович. Он сильный тактик, люди порой не осознают, насколько он силен в построении игры команды. Иногда даже хоккейные люди не могут этого понять. Что уж говорить про остальных... – сказал вратарь «Нефтехимика».

5 комментариев

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Rodgeras
Он сильный тактик, а Хартли сильный тренер. Тактика без стратегии ничто.
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srs
Ответ забанинныйСевер12
У нас почему-то таких не любят, хотя все удивляются почему мы всегда проигрываем Финам...вот потому что там много таких системных тренеров и им не важно содержание, важен результат. Бил топ тренер, кто бы что не говорил, супер спец.
А вот Сдерживающие звенья Билла на уровне сборной опозорились. Доставалось от тех же представителей суомен, и безусловно от североамериканских команд. Оттуда справедливо выгнали, чтобы в Кахаэль уже доставалось от Хартли, Быкова и Захаркина вместе или по отдельности... с Киненом и Пелино не встретились, тут да повезло и седой подзадержался в АБ
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srs
Ответ забанинныйСевер12
У нас почему-то таких не любят, хотя все удивляются почему мы всегда проигрываем Финам...вот потому что там много таких системных тренеров и им не важно содержание, важен результат. Бил топ тренер, кто бы что не говорил, супер спец.
Невсегда. В 2014 на ЧМ в составе сборной РФ под руководством Знарка был величайший Зарипов, который плюнулъ на всю системность и прочее на пару с Широковым оформив сборной суомен разгромный проигрышь
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забанинныйСевер12
У нас почему-то таких не любят, хотя все удивляются почему мы всегда проигрываем Финам...вот потому что там много таких системных тренеров и им не важно содержание, важен результат. Бил топ тренер, кто бы что не говорил, супер спец.
+2
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srs
Вопрос какой то нитакой... Как только барсы начали пАБеждать сразу же назначили Билялетдинова. Как такое возможно?
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