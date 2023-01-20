Мартемьянов о большинстве «Сибири»: «Парни подсели. Концентрация теряется, желания много, где-то надо сыграть попроще, а мы начинаем креативить»

прокомментировал победу в матче против « » (4:2).

«Хотелось бы подвести итоги по серии из четырех матчей. Взяли максимум очков, и, если переходить к матчу, благодарен команде – вышли мотивированными, заряженными, играли на победу, показали командный хоккей.

Я считаю, что матч удался со стороны обеих команд, против нас играл титулованный мастеровитый соперник, умеющий разнообразно играть тактически. Мы были сильны в плане самоотдачи. Нас наказали за ошибки, мы сделали то же самое.

Благодарен и команде, и болельщикам за поддержку. На чужой синей линии не очень хорошо сыграли, были допущены ошибки, но мы их исправляли. Играли командой, ребята, кто забивал голы, эту ситуацию ликвидировали.

Матч против такого соперника – большой опыт для наших защитников, линия обороны у нас не так опытна. Это приходит только через игры, они будут крепчать.

Не особо думали о первом месте на Востоке, важно было взять какие-то очки. Парни, может, и смотрели, никто не запрещает. Главное – удержаться там, выйти туда легче, чем задержаться.

Что касается большинства, скажу честно – парни подсели. Концентрация теряется, желания много, где-то надо сыграть попроще, а мы начинаем креативить. Разберемся, играть они умеют, все наладим. Меньшинства хорошее было у обеих команд», – сказал главный тренер « ».

«Сибирь» вышла на 1-е место на Востоке. Команда выиграла 9 из 11 последних матчей