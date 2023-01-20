Мартемьянов о большинстве «Сибири»: «Парни подсели. Концентрация теряется, желания много, где-то надо сыграть попроще, а мы начинаем креативить»

Теги Металлург Мг Сибирь КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче против «Металлурга» (4:2).

«Хотелось бы подвести итоги по серии из четырех матчей. Взяли максимум очков, и, если переходить к матчу, благодарен команде – вышли мотивированными, заряженными, играли на победу, показали командный хоккей.

Я считаю, что матч удался со стороны обеих команд, против нас играл титулованный мастеровитый соперник, умеющий разнообразно играть тактически. Мы были сильны в плане самоотдачи. Нас наказали за ошибки, мы сделали то же самое.

Благодарен и команде, и болельщикам за поддержку. На чужой синей линии не очень хорошо сыграли, были допущены ошибки, но мы их исправляли. Играли командой, ребята, кто забивал голы, эту ситуацию ликвидировали.

Матч против такого соперника – большой опыт для наших защитников, линия обороны у нас не так опытна. Это приходит только через игры, они будут крепчать.

Не особо думали о первом месте на Востоке, важно было взять какие-то очки. Парни, может, и смотрели, никто не запрещает. Главное – удержаться там, выйти туда легче, чем задержаться.

Что касается большинства, скажу честно – парни подсели. Концентрация теряется, желания много, где-то надо сыграть попроще, а мы начинаем креативить. Разберемся, играть они умеют, все наладим. Меньшинства хорошее было у обеих команд», – сказал главный тренер «Сибири».

«Сибирь» вышла на 1-е место на Востоке. Команда выиграла 9 из 11 последних матчей

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4 комментария

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Jurijs isajevs
Екатерина, если туда, то "войти " , а если оттуда , то "выйти " .
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Sibirachok
Обыграли "Металлург" на классе!❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️❄️
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забанинныйСевер12
Если бы строго сыграли в обороне в те моменты, Магнитка осталось бы вообще без шайб, да моменты они конечно создавали и наиграли на две шайбы но эти моменты ликвидировал наш голкипер а конкретно забитые шайбы это подарок от Сибири.
+2
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Rio de Janeiro
Мартемьянов настоящая находка для Сибири.Теперь главное сохранить
+2
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