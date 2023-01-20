Третьяк об участии России в турнирах с командами из Азии: «Хоккей – это не футбол. Такой вопрос сейчас не стоит, они не могут быть конкурентами на высоком уровне»
Владислав Третьяк высказался касательно турниров с командами из Азии.
Президент ФХР ответил на вопрос о масштабном участии сборных России в турнирах с азиатскими командами.
«Хоккей – это не футбол. Те команды, которые приехали сюда, не могут быть конкурентами на высоком уровне, поэтому такой вопрос сейчас не стоит.
Просто мы сейчас развиваем отношения с этими странами, и это очень важно. Нашей задачей является привлекать и поддерживать внимание к хоккею в разных странах. И хорошо, что есть такой хоккейный форум исламских стран», – сказал президент Федерации хоккея России.
Напомним, с 14 по 17 января в Казани проходил турнир по хоккею среди исламских стран. В рамках соревнований была учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран.
В состав ассоциации вошли федерации 13 стран: ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции, а также Федерация хоккея Республики Татарстан.
Футбольная сборная России в ноябре 2022 года проводила товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0.
И даже здесь Третьяк обскакал футбол созданием ассоциации хоккея мусульманских стран!
А рфс с 28.02.22г так и не решил вопроса по переходу в Азию, да ничего не решил - пока все повисло в воздухе!
Если рфс опоздает на чм26 то руководство рфс должно уйти в отставку!