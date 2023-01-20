Третьяк об участии России в турнирах с командами из Азии: «Хоккей – это не футбол. Такой вопрос сейчас не стоит, они не могут быть конкурентами на высоком уровне»

Теги ФХР Сборная России по хоккею Владислав Третьяк Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация ТАСС Хоккей

Владислав Третьяк высказался касательно турниров с командами из Азии.

Президент ФХР ответил на вопрос о масштабном участии сборных России в турнирах с азиатскими командами.

«Хоккей – это не футбол. Те команды, которые приехали сюда, не могут быть конкурентами на высоком уровне, поэтому такой вопрос сейчас не стоит.

Просто мы сейчас развиваем отношения с этими странами, и это очень важно. Нашей задачей является привлекать и поддерживать внимание к хоккею в разных странах. И хорошо, что есть такой хоккейный форум исламских стран», – сказал президент Федерации хоккея России.

Напомним, с 14 по 17 января в Казани проходил турнир по хоккею среди исламских стран. В рамках соревнований была учреждена Ассоциация развития хоккея исламских стран.

В состав ассоциации вошли федерации 13 стран: ОАЭ, Саудовской Аравии, Марокко, Алжира, Омана, Бахрейна, Ирана, Монголии, Туркмении, Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Турции, а также Федерация хоккея Республики Татарстан.

Футбольная сборная России в ноябре 2022 года проводила товарищеские матчи с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе встречи завершились со счетом 0:0.

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12 комментариев

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СИ
Да, уровень хоккея даже не хочу сравнивать с футболом потому что хоккеем руководят профессионалы мирового уровня а футболом кто?!
И даже здесь Третьяк обскакал футбол созданием ассоциации хоккея мусульманских стран!
А рфс с 28.02.22г так и не решил вопроса по переходу в Азию, да ничего не решил - пока все повисло в воздухе!
Если рфс опоздает на чм26 то руководство рфс должно уйти в отставку!
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Роман75
Я не понял, а катков сколько построить надо не сказал?
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Евгений Соболев
Дожил наконец то Владик.. Кроме Азии в соперниках ни кого не видно!?))
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Александр Иванов
Ответ Vadoniy
Мне вот интересно, если в эту лигу постучится неисламская страна, например, Швеция, ей реально откажут?
А Монголия в числе 13-ти стран вас не смущает? По последней переписи, мусульман в Монголии всего 3%. В Швеции же - 5-7%
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Vadoniy
Мне вот интересно, если в эту лигу постучится неисламская страна, например, Швеция, ей реально откажут?
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+1
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&_Bishep_&
Ответ mikhuil
УХАХАХХАХАХХАХАХАХАХХХААААХХХ, а кто кроме них и белорусов горит желанием играть с нами? В футболе тоже только пара азиатских сборных...
Можно постараться уговорить Иран сыграть с нами...
+2
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Павел Мельников
Ответ Arty K.
Первый адекватный комментарий от Третьяка за очень-очень много лет. Он ли это?
Куда уж дальше? Или надо ждать от них того же, как от отдельных Терюшковых - "лучше играть с Оманом, чем не играть"?
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mikhuil
УХАХАХХАХАХХАХАХАХАХХХААААХХХ, а кто кроме них и белорусов горит желанием играть с нами? В футболе тоже только пара азиатских сборных...
+5
-1
+4
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Forza
Угу. И я даже знаю, кто их может сделать самыми конкурентными соперниками в глазах Третьяка.
+2
0
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Владимир Молявин
Интересный эксперимент.
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гога11
Если такой вопрос поставят свыше Владик первый начнет кричать что это необходимо.
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arty K.
Первый адекватный комментарий от Третьяка за очень-очень много лет. Он ли это?
+7
-1
+6
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