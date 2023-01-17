Тертышный о прогрессе в игре: «Отмел все то, что пишут в медиа, Кузнецов тоже проходил такой этап. Один человек сказал: «Хейтеры всегда будут. Ничего не изменишь»
Никита Тертышный объяснил улучшение своей игры в последних матчах КХЛ.
Форвард забил первый гол в этом сезоне в 36-м матче.
– С чем тогда связан прогресс в вашей игре в последних матчах?
– Отмел все то, что пишут в медиа. Конечно, читал, смотрел, и это давило. В команде от меня тоже ждут большего.
И мне хочется не то, чтобы набирать очки, а помогать «Трактору», показывать игру лучшего качества. После Нового года поменял свой менталитет – и пошло на пользу.
– Перестали читать комментарии в интернете?
– Просто абстрагировался от всего этого. Один человек мне сказал: «Хейтеры всегда будут. Ничего не изменишь». Просто живу, наслаждаюсь жизнью, провожу время с семьей.
Психологически надо было по-другому подойти к таким моментам. Это урок для меня. Если подобное повторится, я уже знаю, что буду делать.
– Ваши решения изменить прическу и даже сбрить усы во время матча – из этой темы?
– Прыгал из крайности в крайность. Прошел все этапы от отрицания до принятия.
– Евгений Кузнецов не так давно заявил, что переживает за вас, даже общается по этому поводу с главным тренером «Трактора» Анваром Гатиятулиным. Приятно слышать поддержку от него?
– Да, приятно, что Женя переживает, следит за мной.
Знаю, что он тоже проходил в своей карьере такой этап. Для меня его слова были всплеском позитива – на моей стороне тоже есть люди. Это дало мне толчок, – сказал нападающий «Трактора».
Комментарии