Тертышный о прогрессе в игре: «Отмел все то, что пишут в медиа, Кузнецов тоже проходил такой этап. Один человек сказал: «Хейтеры всегда будут. Ничего не изменишь»

объяснил улучшение своей игры в последних матчах .

Форвард забил первый гол в этом сезоне в 36-м матче.

– С чем тогда связан прогресс в вашей игре в последних матчах?

– Отмел все то, что пишут в медиа. Конечно, читал, смотрел, и это давило. В команде от меня тоже ждут большего.

И мне хочется не то, чтобы набирать очки, а помогать «Трактору», показывать игру лучшего качества. После Нового года поменял свой менталитет – и пошло на пользу.

– Перестали читать комментарии в интернете?

– Просто абстрагировался от всего этого. Один человек мне сказал: «Хейтеры всегда будут. Ничего не изменишь». Просто живу, наслаждаюсь жизнью, провожу время с семьей.

Психологически надо было по-другому подойти к таким моментам. Это урок для меня. Если подобное повторится, я уже знаю, что буду делать.

– Ваши решения изменить прическу и даже сбрить усы во время матча – из этой темы?

– Прыгал из крайности в крайность. Прошел все этапы от отрицания до принятия.

– не так давно заявил, что переживает за вас, даже общается по этому поводу с главным тренером «Трактора» Анваром Гатиятулиным. Приятно слышать поддержку от него?

– Да, приятно, что Женя переживает, следит за мной.

Знаю, что он тоже проходил в своей карьере такой этап. Для меня его слова были всплеском позитива – на моей стороне тоже есть люди. Это дало мне толчок, – сказал нападающий « ».