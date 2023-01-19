Никитин о поражении после незабитого гола в пустые ворота: «Не забили – пропустили. Удача была на стороне «Торпедо»

Теги Локомотив Торпедо Игорь Никитин КХЛ Хоккей

Игорь Никитин дал комментарий после поражения от «Торпедо» со счетом 2:3 в овертайме.

– В целом это была хорошая игра. В принципе это хоккей. Не забили – пропустили. 

– Вы имеете в виду последние минуты, когда дважды не забили по пустым?

– Можно это иметь в виду, можно моменты в овертайме. В этом и заключается хоккей. Забили в овертайме или забили в пустые – и игра закончилась.

Не забили – надо еще терпеть и создавать моменты. Сегодня удача была на стороне «Торпедо». Можно к этому по-разному относиться, но это хоккей, и нужно через это проходить, – сказал главный тренер «Локомотива».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
soleg76
Ничего страшного, мужики, мы еще поборемся за восьмерку
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий