Майоров о Проворове: «Меня НХЛ не интересует абсолютно – играют и играют. К этой лиге нет даже любопытства»
Борис Майоров сослался на отсутствие интереса к НХЛ, комментируя отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«У меня мнения нет. Странная какая-то история. Я вообще не комментирую НХЛ. Меня эта лига не интересует абсолютно. Это не наша лига.
Я не то, что ее не люблю. У меня даже любопытства нормального, человеческого к этой лиге нет.
Ну, играют там и играют. Иногда смотрю результаты, кто где, кто забил, кто пропустил. И все. У меня нет интереса к этой лиге», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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(The Babylon Bee)
Но интереса нет
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