Майоров о Проворове: «Меня НХЛ не интересует абсолютно – играют и играют. К этой лиге нет даже любопытства»

Теги Филадельфия НХЛ Борис Майоров Иван Проворов Хоккей

Борис Майоров сослался на отсутствие интереса к НХЛ, комментируя отказ Ивана Проворова надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2). Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«У меня мнения нет. Странная какая-то история. Я вообще не комментирую НХЛ. Меня эта лига не интересует абсолютно. Это не наша лига.

Я не то, что ее не люблю. У меня даже любопытства нормального, человеческого к этой лиге нет.

Ну, играют там и играют. Иногда смотрю результаты, кто где, кто забил, кто пропустил. И все. У меня нет интереса к этой лиге», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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9 комментариев

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Maxximus
У меня кстати тоже нет такого. Жил бы на Дальнем востоке, смотрел бы и интересовался. Здоровый сон важнее
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Призрачный Го
NHL Player Says If He Wanted To Support The Gays He’d Be Playing Soccer
(The Babylon Bee)
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Юрий Антонович
Ответ Макс Смирнов
Так стоп , а в нулевых на плюсе кто тогда комментировал нхл? или я что то путаю ?
Кстати да,как комментатор был очень хорош.Я бы его сравнил с Маслаченко в футболе
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легкость бытия
А что тогда смотреть?
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Артём Ралдугин
Смотрю результаты, кто где
Но интереса нет

Логика на высшем уровне
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Варлампий Варлампий
У меня так же Борь, главное, чтоб седой не забивал
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Макс Смирнов
Так стоп , а в нулевых на плюсе кто тогда комментировал нхл? или я что то путаю ?
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Евгений Картошкин
Сейчас тут у многих пригорит.
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-2
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Melnikov1968
Перестаньте человеку задавать вопросы об НХЛ. У него пластинка не меняется. Достал.
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