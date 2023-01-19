Майоров о Проворове: «Меня НХЛ не интересует абсолютно – играют и играют. К этой лиге нет даже любопытства»

сослался на отсутствие интереса к НХЛ, комментируя отказ надеть свитер с ЛГБТ-символикой.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2). Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«У меня мнения нет. Странная какая-то история. Я вообще не комментирую НХЛ. Меня эта лига не интересует абсолютно. Это не наша лига.

Я не то, что ее не люблю. У меня даже любопытства нормального, человеческого к этой лиге нет.

Ну, играют там и играют. Иногда смотрю результаты, кто где, кто забил, кто пропустил. И все. У меня нет интереса к этой лиге», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ