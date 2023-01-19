Костин о «Сент-Луисе»: «Говорят: «Молодец, все хорошо, работай дальше» – и ничего не менялось. Если выполнял работу правильно, игровое время не менялось»

поделился мыслями о том, почему ему не удалось закрепиться в составе « ».

– Пять месяцев назад вы продлили контракт с «Сент-Луисом», хотя закрепиться в этом клубе до этого вам так и не удалось. Получается, у вас не было выбора, когда вы продлевали то соглашение?

– Выбор всегда был: либо уехать в Россию, либо остаться в «Блюз». В Россию вернуться не получилось, но я всех подробностей не знаю. Пришлось продлить контракт с «Блюз».

– Как вы сами видите, за счет чего в «Эдмонтоне» вы получили такое доверие от тренеров?

– Я просто делал то, что они от меня требуют. Они достаточно ясно объясняют, что хотят видеть от меня. И если ты выполняешь то, что от тебя требуется, то будешь больше играть.

– Какие различия были в требованиях между этими командами?

– Не делали акцент на какие-то детали, и, если ты выполнял правильно свою работу, твое игровое время не менялось. То есть не было какого-то поощрения. Хотя, возможно, и я что-то недопонимал, хотя очень старался.

– Вы задавали соответствующие вопросы главному тренеру «Сент-Луиса»? Или, возможно, все сводилось к тому, что вас хвалили, что на практике ничего не значило?

– Ну да, это, как мне кажется, уже известно всем. Тебе говорят: «Молодец, все хорошо, работай дальше», и ничего не менялось.

Но мне еще кажется, что в «Сент-Луисе» было очень много хороших игроков, на больших контрактах, и поэтому было тяжело пробиться в команду, – сказал нападающий « ».