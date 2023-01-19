Путин выслушал доклад Беглова о строительстве арены СКА. Президент отметил, что это «самый большой ледовый стадион»

Теги СКА Владимир Путин КХЛ Ледовый дворец (Санкт-Петербург) Политика Александр Беглов Хоккей

В Санкт-Петербурге завершается монтаж центральной части фасада «СКА Арены».

В среду, 18 января, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил Владимиру Путину, что строительство стадиона идет по графику. По словам Беглова, арена будет рассчитана на 22 тысячи мест.

«Самый большой ледовый стадион», – заметил президент, выслушав доклад Беглова.

По сообщениям пресс-службы «СКА Арены», завершение строительства и ввод арены в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

Новая арена СКА: 7 этажей, космос в раздевалке и стоимость места в три раза выше, чем у футбольной «Газпром Арены»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Ответ Adeen
Это... плохо. Должно привставать, когда говорят "самая".
Ахахахаха,самый большой ,тоже нельзя?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adeen
Ответ Макс Шева
Когда говорят "самый", немного привстает
Это... плохо.
Должно привставать, когда говорят "самая".
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Арена конечно супер,но находится в неудобном месте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Не считая арены в Геленджике
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс Шева
Когда говорят "самый", немного привстает
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий