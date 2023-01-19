Путин выслушал доклад Беглова о строительстве арены СКА. Президент отметил, что это «самый большой ледовый стадион»

В Санкт-Петербурге завершается монтаж центральной части фасада «СКА Арены».

В среду, 18 января, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов доложил , что строительство стадиона идет по графику. По словам Беглова, арена будет рассчитана на 22 тысячи мест.

«Самый большой ледовый стадион», – заметил президент, выслушав доклад Беглова.

По сообщениям пресс-службы «СКА Арены», завершение строительства и ввод арены в эксплуатацию запланирован на 2023 год.

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