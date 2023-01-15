Лайне сделал 10-й хет-трик в НХЛ в матче с «Детройтом». С 2016 года больше лишь у Овечкина, Пастрняка и Макдэвида
Патрик Лайне сделал 10-й хет-трик в НХЛ в матче с «Детройтом».
Форвард «Коламбуса» забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (4:3).
На его счету стало 10 игр с 3+ шайбами за карьеру. С момента дебюта финна в лиге в 2016 году больше таких матчей только у Александра Овечкина («Вашингтон», 15), Давида Пастрняка («Бостон», 13) и Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 12).
Среди действующих игроков Лайне стал 9-м игроком с таким достижением. Больше у Овечкина (30), Эрика Стаала («Флорида», 14), Пастрняка (13), Евгения Малкина («Питтсбург», 13), Макдэвида (12), Сидни Кросби («Питтсбург», 12), Джона Тавареса («Торонто», 11). Столько же – у Стивена Стэмкоса («Тампа», 10).
В текущем сезоне у 24-летнего финна стало 22 (12+10) очка в 27 играх.
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