Лайне сделал 10-й хет-трик в НХЛ в матче с «Детройтом». С 2016 года больше лишь у Овечкина, Пастрняка и Макдэвида

Патрик Лайне сделал 10-й хет-трик в в матче с «Детройтом».

Форвард « » забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ред Уингс» (4:3).

На его счету стало 10 игр с 3+ шайбами за карьеру. С момента дебюта финна в лиге в 2016 году больше таких матчей только у («Вашингтон», 15), Давида Пастрняка («Бостон», 13) и Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 12).

Среди действующих игроков Лайне стал 9-м игроком с таким достижением. Больше у Овечкина (30), Эрика Стаала («Флорида», 14), Пастрняка (13), («Питтсбург», 13), Макдэвида (12), («Питтсбург», 12), Джона Тавареса («Торонто», 11). Столько же – у Стивена Стэмкоса («Тампа», 10).

В текущем сезоне у 24-летнего финна стало 22 (12+10) очка в 27 играх.