Кузьменко забил «Тампе», став 2-й звездой матча. У него 18+21 в 43 играх
Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко реализовал большинство в матче с «Тампой» (2:5) и был признан второй звездой.
Россиянин набрал очки (1+2) во второй игре чемпионата НХЛ подряд.
Всего в 43 матчах сезона на его счету 39 (18+21) баллов.
Сегодня за 16:21 (3:45 – в большинстве) у Кузьменко 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».
По игре там никакой второй звездой не пахнет, конечно. 0-4 после первого периода и "Тампа" уже доигрывала.