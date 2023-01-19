Кузьменко забил «Тампе», став 2-й звездой матча. У него 18+21 в 43 играх

Теги Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко реализовал большинство в матче с «Тампой» (2:5) и был признан второй звездой.

Россиянин набрал очки (1+2) во второй игре чемпионата НХЛ подряд.

Всего в 43 матчах сезона на его счету 39 (18+21) баллов.

Сегодня за 16:21 (3:45 – в большинстве) у Кузьменко 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».

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5 комментариев

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Артем Зырянов
Ответ kokakoka
Очень необычно. 2-5. Один гол. И вторая звезда матча
Скорее, подарок от клуба. Родители были на игре, болельщики во время матча скандировали его имя. Мелочь, а приятно.

По игре там никакой второй звездой не пахнет, конечно. 0-4 после первого периода и "Тампа" уже доигрывала.
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Why always me?!
Эллиот у Тампы удивительно неплохо сегодня отыграл
+1
-1
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Pitts
Ответ antineutrino
Стэмкос 500 шайбу забросил сегодня
500 голов полюбэ событие игрового дня, а отделу хоккея до лампы...
+4
-1
+3
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antineutrino
Стэмкос 500 шайбу забросил сегодня
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kokakoka
Очень необычно. 2-5. Один гол. И вторая звезда матча
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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