Кузьменко забил «Тампе», став 2-й звездой матча. У него 18+21 в 43 играх

Форвард « » реализовал большинство в матче с «Тампой» (2:5) и был признан второй звездой.

Россиянин набрал очки (1+2) во второй игре чемпионата подряд.

Всего в 43 матчах сезона на его счету 39 (18+21) баллов.

Сегодня за 16:21 (3:45 – в большинстве) у Кузьменко 2 броска в створ ворот, полезность – «минус 1».